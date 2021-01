V finalu 57. Zlate lisice tri Slovenke

Michelle Gisin je s številko ena odprla četrti veleslalom sezone na ledeni progi v Podkorenu. Njen čas je bil najhitrejši le do nastopa Bassinove (1:04,15), ki je za 27 stotink sekunde izboljšala čas Švicarke. Bassinova je zmagala na prvih dveh veleslalomih v sezoni. Prvi slovenski nastop je bil s številko 11, ki jo nosi domačinka iz Podkorena Meta Hrovat. Hrovatova je za vodilno zaostala 1,63 sekunde za sedmi čas ob prihodu v cilj. Na lanski Zlati lisici, ki je bila prav tako v Kranjski Gori, a v povsem drugačnih razmerah, je osvojila tretje mesto. Hrovatovo sta v nadaljevanju na zelo dobro utrjeni progi prehiteli še tekmovalki s številkami 27 in 25 Američanka Nina O'Brien (+1,38) in Avstrijka Ramona Siebenhofer (+1,39) na sedmem in osmem mestu. Američanka Mikaela Shiffrin, ki je dobila tretji veleslalom v tej sezoni, je trenutno četrta z zaostankom 54 stotink sekunde. Vodilna v veleslalomskem seštevku sezone Federica Brignone na šestem mestu prva zaostaja več kot sekundo za vodilno (+1,04). Pred njo se je na trenutno peto mesto uvrstila Francozinja Tessa Worley (+0,85).