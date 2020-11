Glavni trener biatloncev Velepec in še četverica okuženi, Fak imel srečo

Med okuženimi so bili ob trenerju Urošu Velepcu še Alex Cisar , Rok Tržan in Miha Dovžan ter fizioterapevtka Ula Hafner . Klemen Bauer in Jakov Fak sta se pripravljala po lastnem programu in se okužbi izognila.

Kot je še povedal Velepec, je okužba prišla ob nepravem trenutku priprav na sezono, saj so morali vsi okuženi v 10-dnevno karanteno. "Tipamo, kje so s pripravljenostjo. Treba je spet najti občutke, treba se je vrniti v ritem in to skušamo zdaj pred odhodom na Finsko v Obertilliachu popraviti. K sreči Jakov in Klemen nista bila v Ramsauu. Upam, da ostaneta zdrava do konca sezone."

Kot še dodaja Velepec, je forma pred prvo tekmo zaradi okužbe pri trojici s karanteno zdaj sicer neznanka, "morda pa je dobro, da se vsaj nam, ki smo bili okuženi, vsaj za teh nekaj mesecev obeta imunost. Paziti pa bomo seveda morali tudi na druge člane ekipe."

Reprezentanca bo na Finsko, kjer bosta na sporedu uvodni dve tekmi v novi sezoni svetovnega pokala, odpotovala v ponedeljek.