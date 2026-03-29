Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Besede, ki dajejo slutiti, da se je 'Domenanca' šele začela

Planica, 29. 03. 2026 14.36 pred 23 minutami 4 min branja 2

Avtor:
Jakob Batič Andraž Hočevar
Zadnji dan skakalne sezone v Planici

Sezona 2025/2026 v smučarskih skokih je končana. Potem ko je v soboto veliki kristalni globus v ženski konkurenci z zmago potrdila Nika Prevc, je v nedeljo pred 26 tisoč navijači v Planici najbolj čislano lovoriko v svetu tega športa prvič dvignil Domen Prevc. Kot pravi, je za tako fantastično sezono zaslužen pristop na vse ali nič. Prelomna točka je bila zmaga na novoletni turneji, v času premora pa nikakor ne misli spati na lovorikah. Kot zagotavlja, se bo vrnil z misijo, da bo drugo leto še boljši.

Veliki kristalni globus, naslov svetovnega prvaka in mali kristalni globus v poletih, novoletna turneja in še dve olimpijski zlati medalji. Vse to je v pravkar končani sezoni osvojil Domen Prevc, ki je na poti do zmage v skupnem seštevku svetovnega pokala osvojil skoraj tisoč točk več od najbližjega konkurenta Rjojuja Kobajašija.

Ko smo ga vprašali, kateri od številnih odmevnih mejnikov mu bo najbolj ostal v spominu, je z odgovorom mnoge presenetil. "Največ mi pomeni zlati orel (z novoletne turneje). Zaradi nervoze, živcev in vsega, kar se je tam odvijalo, je bila to res največja potrditev. Tam je osem skokov, ki štejejo. Tam se mi je sezona res poklopila. Dobil sem potrditev in lepo iztočnico za nadaljevanje sezone."

Piko na i je postavil v Planici, kjer je s prvim in drugim mestom na posamičnih tekmah velikemu globusu dodal še malega v poletih.
FOTO: Damjan Žibert

Po novoletni turneji je suvereno prišel do naslova svetovnega prvaka v poletih, nakar je svojemu zbiru v Predazzu dodal dve zlati olimpijski kolajni. "Priznam, da ko pogledam stvari nazaj, kaj vse se je dogajalo v moji glavi, je bil orel največji izziv. Morda pa so bile olimpijske igre zato manjši izziv, ker nisem imel več takšnega bremena, ampak sem šel tja uživati," je pojasnil in dodal:

"Seveda pa mora zbranost ostati na pravem mestu. Zato pa piše tukaj 'all-in' (vse ali nič, op. a.). Če želiš nekaj resnega narediti, moraš oddelati, kot se zagre."

Peter Slatnar je za Domna Prevca izdelal posebne smuči: na njih so vse njegove lovorike v tej sezoni in slogam "all-in".
FOTO: 24ur.com

Slogan, ki ga je dvignil na vrh

Opremljevalec Peter Slatnar mu je za zadnjo tekmo sezone pripravil posebne smuči, na katerih so bile vse osvojene lovorike v tej sezoni ob sloganu "all-in", ki se ga Prevc v skokih še kako drži. V svetovni pokal je prišel kot super nadarjeni 16-letnik in za prve stopničke potreboval le štiri tekme.

Na začetku sezone (2016/2017) se je podpisal pod štiri zmage, potem pa je do februarja 2024 v skoraj osmih letih slavil le še enkrat. 26-letnik iz Dolenje vasi ne skriva, da se je rezultatska krivulja tako strmo navzgor dvignila, ko je spremenil svoj odnos do športa.

"All-in je pristop do skokov, do življenja, da si vsak dan malo boljši, da nadgrajuješ samega sebe. To je pomen napisa "all-in", da se potem lahko kdaj zgodi takšen poker kart. Upam, da bom uspel glavo obdržati na pravem mestu, da bom ta 'all-in' nadaljeval tudi naprej v življenju. Čaka me še kar nekaj sezon, želim jih zagrabiti z obema rokama."

Preberi še Prevc z drugim mestom kronal nepozabno sezono

Perfekcionistični odnos kaže na vsakem koraku

Spremenjen odnos je videti na vsakem koraku. Kot najstnik na novinarska vprašanja ni rad odgovarjal, pogosto je bil v odgovorih celo nekoliko jezikav. Zdaj je povsem drugače. Za medije je vselej dostopen, ni mu problem vzeti si čas in isto velja tudi za navijače, ki v vrstah čakajo na njegov podpis.

"Vsako leto bolj razumeš, zakaj ti je to treba. Ko sem bil mlajši, tega nisem razumel. Ko pa dozoriš, dobro veš, zakaj so gledalci ali mediji pomembni in zakaj si moram vzeti čas zanje. To je kolesje, ki nam omogoča, da imamo takšno službo."

Osvojil je vse, kar se je osvojiti dalo. Sedaj želi to ponoviti.
FOTO: Damjan Žibert

Recept za uspeh je preprost: Moram ostati skromen in zagnan

Zdaj bo na lastni koži občutil resničnost modrosti, da je težko priti na vrh, še težje pa tam ostati. Številni skakalci so po prvi šampionski sezoni doživeli velik padec, vendar je Prevc odločen, da bo prihodnjo sezono nadaljeval tam, kjer je končal letošnjo – na vrhu.

"Zelo dobro vem, kaj je delovalo. In zelo dobro vem, da tega ne smem nikoli zares ponotranjiti. Moram ostati skromen. Ne smem si misliti, da imam zdaj vse znanje sveta. Moram ostati odprt za inovativne zadeve. Ko si misliš, da si vse osvojil in vse znaš, se zna hitro kaj zalomiti. Aprila bo moja misija, da se vrnem skromen in zagnan. Z misijo, da bom drugo leto še boljši."

V sezoni, ki bi težko bila boljša in v kateri je osvojil praktično vse, kar se je osvojiti dalo, pa si je nekaj vendarle pustil za prihodnost. Z nedeljskim drugim mestom je njegov izkupiček zmag ostal pri številki 14, kar je eno manj, kot je v rekordni sezoni 2015/2016 uspelo Petru Prevcu.

smučarski skoki poleti domen prevc veliki kristalni globus

Prevc z drugim mestom kronal nepozabno sezono

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
VladaPada
29. 03. 2026 15.30
Velik denarja se vsako leto pospravi pa se drxzava je dala za obnovo in EU pa zgleda bolj bogo vse skupaj. Kot neko selo iz bivse prejsnje skupne drzave z rahlimi popravki.
Odgovori
0 0
proofreader
29. 03. 2026 15.09
Bravo.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Zanikal afero z varuško: Sledil je dramatičen preobrat, ki je presenetil vse
Težave s ščitnico v rodni dobi: Kako vpliva na plodnost in nosečnost?
Težave s ščitnico v rodni dobi: Kako vpliva na plodnost in nosečnost?
Kdaj lahko otrok ponovno obišče vrtec ali šolo po preboleli bolezni?
Kdaj lahko otrok ponovno obišče vrtec ali šolo po preboleli bolezni?
Kako vemo, da ima dojenček priraščen jeziček?
Kako vemo, da ima dojenček priraščen jeziček?
zadovoljna
Portal
Princesa razkrila, zakaj nikoli ne nosi poročnega prstana
Tedenski horoskop: Ovni bodo odločni, levi morajo pokazati razumevanje
Tedenski horoskop: Ovni bodo odločni, levi morajo pokazati razumevanje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo umirjeni, tehtnice tokrat vodi srce
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo umirjeni, tehtnice tokrat vodi srce
Znana Slovenka razkrila, da je noseča
Znana Slovenka razkrila, da je noseča
vizita
Portal
Je gluten varen pri Hashimotu? Strokovnjaki opozarjajo na presenetljivo povezavo
Zakaj bolečine v križu pogosto izvirajo iz šibkih gluteusov
Zakaj bolečine v križu pogosto izvirajo iz šibkih gluteusov
Povečala je prsi, da bi se počutila bolje. Leta pozneje je prišlo do zapleta, ki ji je spremenil življenje
Povečala je prsi, da bi se počutila bolje. Leta pozneje je prišlo do zapleta, ki ji je spremenil življenje
Preboj v onkologiji: kako modificirane bakterije uničujejo raka
Preboj v onkologiji: kako modificirane bakterije uničujejo raka
cekin
Portal
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
Kepica sladoleda: se bomo dokončno poslovili od nizkih cen?
Kepica sladoleda: se bomo dokončno poslovili od nizkih cen?
Jahta kot plavajoča vila: pogled v luksuz, ki ga bo uporabljal Carlos Alcaraz
Jahta kot plavajoča vila: pogled v luksuz, ki ga bo uporabljal Carlos Alcaraz
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
moskisvet
Portal
Georgina in Ronaldo razburila z neprimerno objavo
Gorska cesta, ki jemlje dih, a skriva temno zgodovino hladne vojne
Gorska cesta, ki jemlje dih, a skriva temno zgodovino hladne vojne
Veste, kaj pomenijo oznake na avtomobilskih pnevmatikah?
Veste, kaj pomenijo oznake na avtomobilskih pnevmatikah?
7 znakov, ki kažejo na to, da ste nadpovprečno inteligentni
7 znakov, ki kažejo na to, da ste nadpovprečno inteligentni
dominvrt
Portal
Uspešno gojenje begonij: Od semena do cvetoče lepote v vsakem vrtu
Njena garderobna omara je dih jemajoča
Njena garderobna omara je dih jemajoča
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
okusno
Portal
Recept bralke Alme: ta razkošna sladica je popoln hit
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
voyo
Portal
Delovna akcija
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615