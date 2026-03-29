Besede, ki dajejo slutiti, da se je 'Domenanca' šele začela

Veliki kristalni globus, naslov svetovnega prvaka in mali kristalni globus v poletih, novoletna turneja in še dve olimpijski zlati medalji. Vse to je v pravkar končani sezoni osvojil Domen Prevc, ki je na poti do zmage v skupnem seštevku svetovnega pokala osvojil skoraj tisoč točk več od najbližjega konkurenta Rjojuja Kobajašija. Ko smo ga vprašali, kateri od številnih odmevnih mejnikov mu bo najbolj ostal v spominu, je z odgovorom mnoge presenetil. "Največ mi pomeni zlati orel (z novoletne turneje). Zaradi nervoze, živcev in vsega, kar se je tam odvijalo, je bila to res največja potrditev. Tam je osem skokov, ki štejejo. Tam se mi je sezona res poklopila. Dobil sem potrditev in lepo iztočnico za nadaljevanje sezone."

Piko na i je postavil v Planici, kjer je s prvim in drugim mestom na posamičnih tekmah velikemu globusu dodal še malega v poletih. FOTO: Damjan Žibert

Po novoletni turneji je suvereno prišel do naslova svetovnega prvaka v poletih, nakar je svojemu zbiru v Predazzu dodal dve zlati olimpijski kolajni. "Priznam, da ko pogledam stvari nazaj, kaj vse se je dogajalo v moji glavi, je bil orel največji izziv. Morda pa so bile olimpijske igre zato manjši izziv, ker nisem imel več takšnega bremena, ampak sem šel tja uživati," je pojasnil in dodal: "Seveda pa mora zbranost ostati na pravem mestu. Zato pa piše tukaj 'all-in' (vse ali nič, op. a.). Če želiš nekaj resnega narediti, moraš oddelati, kot se zagre."

Peter Slatnar je za Domna Prevca izdelal posebne smuči: na njih so vse njegove lovorike v tej sezoni in slogam "all-in". FOTO: 24ur.com

Slogan, ki ga je dvignil na vrh

Opremljevalec Peter Slatnar mu je za zadnjo tekmo sezone pripravil posebne smuči, na katerih so bile vse osvojene lovorike v tej sezoni ob sloganu "all-in", ki se ga Prevc v skokih še kako drži. V svetovni pokal je prišel kot super nadarjeni 16-letnik in za prve stopničke potreboval le štiri tekme. Na začetku sezone (2016/2017) se je podpisal pod štiri zmage, potem pa je do februarja 2024 v skoraj osmih letih slavil le še enkrat. 26-letnik iz Dolenje vasi ne skriva, da se je rezultatska krivulja tako strmo navzgor dvignila, ko je spremenil svoj odnos do športa. "All-in je pristop do skokov, do življenja, da si vsak dan malo boljši, da nadgrajuješ samega sebe. To je pomen napisa "all-in", da se potem lahko kdaj zgodi takšen poker kart. Upam, da bom uspel glavo obdržati na pravem mestu, da bom ta 'all-in' nadaljeval tudi naprej v življenju. Čaka me še kar nekaj sezon, želim jih zagrabiti z obema rokama."

Perfekcionistični odnos kaže na vsakem koraku

Spremenjen odnos je videti na vsakem koraku. Kot najstnik na novinarska vprašanja ni rad odgovarjal, pogosto je bil v odgovorih celo nekoliko jezikav. Zdaj je povsem drugače. Za medije je vselej dostopen, ni mu problem vzeti si čas in isto velja tudi za navijače, ki v vrstah čakajo na njegov podpis. "Vsako leto bolj razumeš, zakaj ti je to treba. Ko sem bil mlajši, tega nisem razumel. Ko pa dozoriš, dobro veš, zakaj so gledalci ali mediji pomembni in zakaj si moram vzeti čas zanje. To je kolesje, ki nam omogoča, da imamo takšno službo."

Osvojil je vse, kar se je osvojiti dalo. Sedaj želi to ponoviti. FOTO: Damjan Žibert

Recept za uspeh je preprost: Moram ostati skromen in zagnan

Zdaj bo na lastni koži občutil resničnost modrosti, da je težko priti na vrh, še težje pa tam ostati. Številni skakalci so po prvi šampionski sezoni doživeli velik padec, vendar je Prevc odločen, da bo prihodnjo sezono nadaljeval tam, kjer je končal letošnjo – na vrhu. "Zelo dobro vem, kaj je delovalo. In zelo dobro vem, da tega ne smem nikoli zares ponotranjiti. Moram ostati skromen. Ne smem si misliti, da imam zdaj vse znanje sveta. Moram ostati odprt za inovativne zadeve. Ko si misliš, da si vse osvojil in vse znaš, se zna hitro kaj zalomiti. Aprila bo moja misija, da se vrnem skromen in zagnan. Z misijo, da bom drugo leto še boljši."

Okrasitev smučk Domna Prevca. Damjan Žibert

V Planici se je zbralo 26 tisoč navijačev. Damjan Žibert

Zadnji dan skakalne sezone v Planici Damjan Žibert

Zadnji dan skakalne sezone v Planici Damjan Žibert

Zadnji dan skakalne sezone v Planici Damjan Žibert

Zadnji dan skakalne sezone v Planici Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Zadnji tekmovalni dan v Planici 2026 Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Zadnji tekmovalni dan v Planici 2026 Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Zadnji tekmovalni dan v Planici 2026 Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Zadnji tekmovalni dan v Planici 2026 Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Zadnji tekmovalni dan v Planici 2026 Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Zadnji tekmovalni dan v Planici 2026 Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Zadnji tekmovalni dan v Planici 2026 Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Zadnji tekmovalni dan v Planici 2026 Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Zadnji tekmovalni dan v Planici 2026 Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Zadnji tekmovalni dan v Planici 2026 Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Zadnji tekmovalni dan v Planici 2026 Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Zadnji tekmovalni dan v Planici 2026 Damjan Žibert

Marius Lindvik Damjan Žibert

Domen Prevc Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Zadnji tekmovalni dan v Planici 2026 Damjan Žibert







































