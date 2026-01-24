Gloria Kornik in Mastnak četrta na avstrijskem Koroškem

Za ZDA sta nastopila Walker Overstake in Iris Pflum, ki sta v boju za tretje mesto premagala slovensko dvojico.

Andreas Prommegger in Sabine Payer sta v velikem finalu za dobre pol sekunde (+0,52) premagala Italijana Aarona Marcha in Lucio Dallmasso.

Mastnak in Kotnik sta v polfinalu za pol sekunde izgubila dvoboj s pozneje drugouvrščenima Italijanoma. V četrtfinalu sta slovenska predstavnika nastopila proti švicarskemu paru, ki pa je bil diskvalificiran.

Tako sta se prebila v boj za zmagovalni oder. Pred tem sta v osmini finala s stotinko prednosti premagala Kanadčana Bena Heldmana in Aurelie Moisan.

Mastnak in Kotnik sta bila v kvalifikacijah, ki sta jih dobila Prommegger in Payer, na 14. mestu.

To je bila zadnja tekma pokala pred prihodom karavane v Slovenijo, kjer bo tekma ob koncu tega meseca.