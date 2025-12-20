Gloria Kotnik se je v Davosu razveselila najboljšega dosežka sezone

Gloria Kotnik FOTO: fis

Gloria Kotnik je imela na začetku tedna nekaj zdravstvenih težav, zato je nekoliko slabše nastopila v Carezzi, v Davosu pa je bilo že bolje. Slovenka je v kvalifikacijah zabeležila 13. čas, nato pa v osmini finala pripravila presenečenje, za tri stotinke sekunde je bila hitrejša od ene najboljših slalomistk zadnjega desetletja, Švicarke Julie Zogg. Vse do zadnjih vrat ji je šlo dobro tudi v četrtfinalnem obračunu proti prijateljici Ukrajinki Annamariji Danča, a je bila tekmica na koncu za malo hitrejša, premagala jo je za osem stotink sekunde.

"Prva uvrstitev v tej sezoni med najboljših osem in sem zadovoljna z napredkom in svojimi vožnjami. Malce mi je sicer zmanjkalo za med najboljših štiri, a grem lahko s pozitivnimi občutki v nadaljevanje sezone," je dejala Kotnik.

Danča je nato zasedla četrto mesto, mali finale je izgubila proti Japonki Tsubaki Miki, v velikem finalu pa je bila Italijanka Elisa Caffont boljša od 22-letne Čehinje Zuzane Maderove, najhitrejše kvalifikacijah, in se veselila svoje prve zmage v svetovnem pokalu. Ta bi bila prva tudi za Čehinjo. Tim Mastnak je v kvalifikacijah dosegel 12. čas, nato pa izgubil že svoj prvi dvoboj. Za 17 stotink sekunde ga je premagal Avstrijec Christoph Karner.

Tim Mastnak FOTO: AP

Ta je nato izgubil že naslednji dvoboj, premagal ga je Švicar Dario Caviezel, ki je nato zasedel četrto mesto, v malem finalu ga je ugnal Italijan Aaron March. Avstrija pa se je vseeno veselila zmage, v odločilnem obračunu je bil Arvid Auner boljši od Italijana Gabriela Messnerja.

"Danes sem zelo zadovoljen z uvrstitvijo v izločilne boje. Predvsem v prvi vožnji kvalifikacij sem prikazal zares pravo vožnjo. Slalom mi navadno ne ustreza in vsaka uvrstitev v finale je zame uspeh. Dober zaključek leta. Sedaj nas čakajo delavni prazniki in nato pozitivno nadaljevanje sezone," je dejal Mastnak.