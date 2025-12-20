Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Gloria Kotnik se je v Davosu razveselila najboljšega dosežka sezone

Davos, 20. 12. 2025 15.39 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Gloria Kotnik

Gloria Kotnik je z uvrstitvijo v četrtfinale in osmim mestom na prvem paralelnem slalomu v Davosu poskrbela za najboljši slovenski dosežek sezone svetovnega pokala deskarjev na snegu. V izločilne boje se je uvrstil tudi Tim Mastnak, zasedel je 13. mesto, medtem ko je brez njih na 29. mestu v kvalifikacijah ostal Rok Marguč. Žan Košir ni nastopil.

Gloria Kotnik
Gloria Kotnik
FOTO: fis

Gloria Kotnik je imela na začetku tedna nekaj zdravstvenih težav, zato je nekoliko slabše nastopila v Carezzi, v Davosu pa je bilo že bolje.

Slovenka je v kvalifikacijah zabeležila 13. čas, nato pa v osmini finala pripravila presenečenje, za tri stotinke sekunde je bila hitrejša od ene najboljših slalomistk zadnjega desetletja, Švicarke Julie Zogg. Vse do zadnjih vrat ji je šlo dobro tudi v četrtfinalnem obračunu proti prijateljici Ukrajinki Annamariji Danča, a je bila tekmica na koncu za malo hitrejša, premagala jo je za osem stotink sekunde.

"Prva uvrstitev v tej sezoni med najboljših osem in sem zadovoljna z napredkom in svojimi vožnjami. Malce mi je sicer zmanjkalo za med najboljših štiri, a grem lahko s pozitivnimi občutki v nadaljevanje sezone," je dejala Kotnik.

Danča je nato zasedla četrto mesto, mali finale je izgubila proti Japonki Tsubaki Miki, v velikem finalu pa je bila Italijanka Elisa Caffont boljša od 22-letne Čehinje Zuzane Maderove, najhitrejše kvalifikacijah, in se veselila svoje prve zmage v svetovnem pokalu. Ta bi bila prva tudi za Čehinjo.

Tim Mastnak je v kvalifikacijah dosegel 12. čas, nato pa izgubil že svoj prvi dvoboj. Za 17 stotink sekunde ga je premagal Avstrijec Christoph Karner.

Tim Mastnak
Tim Mastnak
FOTO: AP

Ta je nato izgubil že naslednji dvoboj, premagal ga je Švicar Dario Caviezel, ki je nato zasedel četrto mesto, v malem finalu ga je ugnal Italijan Aaron March. Avstrija pa se je vseeno veselila zmage, v odločilnem obračunu je bil Arvid Auner boljši od Italijana Gabriela Messnerja.

"Danes sem zelo zadovoljen z uvrstitvijo v izločilne boje. Predvsem v prvi vožnji kvalifikacij sem prikazal zares pravo vožnjo. Slalom mi navadno ne ustreza in vsaka uvrstitev v finale je zame uspeh. Dober zaključek leta. Sedaj nas čakajo delavni prazniki in nato pozitivno nadaljevanje sezone," je dejal Mastnak.

To je bila zadnja tekma koledarskega leta, naslednja bo spet v Švici, 10. januarja se bodo tekmovalci merili v Scuolu, na sporedu bo paralelni veleslalom

deskanje glorija kotnik

Dvojna švicarska zmaga na moškem smuku

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Dedek Mraz še vedno na poti po Sloveniji – kje ga lahko srečate
Kako podpreti otrokove novoletne zaobljube
Kako podpreti otrokove novoletne zaobljube
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
Dvojčici na rdeči preprogi: Hči obuja stil matere
Dvojčici na rdeči preprogi: Hči obuja stil matere
zadovoljna
Portal
Rojstvo hčerke jima je polepšalo življenje
Dnevni horoskop: Raki bodo hvaležni, ovni se bodo razbremenili
Dnevni horoskop: Raki bodo hvaležni, ovni se bodo razbremenili
3 znamenja, na katera bo vplival zadnji mlaj letošnjega leta
3 znamenja, na katera bo vplival zadnji mlaj letošnjega leta
Kultni sandali se vračajo na modno sceno
Kultni sandali se vračajo na modno sceno
vizita
Portal
7 živil, ki imajo več omega-3 kot losos
Ali vaša prehrana vpliva na duševno zdravje?
Ali vaša prehrana vpliva na duševno zdravje?
Preprosti koraki, da se izognete prazničnim virozam
Preprosti koraki, da se izognete prazničnim virozam
Najpogostejši simptomi hormonskega neravnovesja, ki jih ženske pogosto spregledajo
Najpogostejši simptomi hormonskega neravnovesja, ki jih ženske pogosto spregledajo
cekin
Portal
Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Največja napaka slovenskih podjetij? Prepričanje, da so bolje zaščitena, kot so v resnici
Največja napaka slovenskih podjetij? Prepričanje, da so bolje zaščitena, kot so v resnici
Prodaja božičnih slaščic na črno: kakšne globe grozijo prodajalcem in kakšna tveganja prevzemajo kupci
Prodaja božičnih slaščic na črno: kakšne globe grozijo prodajalcem in kakšna tveganja prevzemajo kupci
moskisvet
Portal
Pokazala je svoj pravi obraz: Tako je videti brez ličil
Bodo polarni medvedi preživeli globalno segrevanje ozračja?
Bodo polarni medvedi preživeli globalno segrevanje ozračja?
Nika Prevc piše zgodovino
Nika Prevc piše zgodovino
Polnite telefon na javnih mestih? Nikar!
Polnite telefon na javnih mestih? Nikar!
dominvrt
Portal
Nasveti, kako se znebiti vonja po dimu v hiši
Od simpatičnega risanega junaka do resnih vprašanj
Od simpatičnega risanega junaka do resnih vprašanj
Zakaj božična zvezda hitro izgubi barvo
Zakaj božična zvezda hitro izgubi barvo
Vsi so nori na ta japonski način zavijanja daril
Vsi so nori na ta japonski način zavijanja daril
okusno
Portal
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Eno testo, iz katerega lahko spečete različne piškote
Eno testo, iz katerega lahko spečete različne piškote
Hiter prigrizek, s katerim boste očarali goste
Hiter prigrizek, s katerim boste očarali goste
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
voyo
Portal
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420