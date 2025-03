Gloria Kotnik in Tim Mastnak izpadla v osmini finala

Žensko preizkušnjo je dobila Ramona Theresia Hofmeister. Za 28-letno Nemko je bila to tretja zaporedna zmaga in peta na zadnjih šestih tekmah svetovnega pokala. Le v Rogli je bila vmes šesta in prekinila izjemen niz. V finalu je ugnala Nizozemko Michelle Dekker, ki je odstopila. Obe tekmovalki sta bili najboljši že v kvalifikacijah.

V boju za tretje mesto je Švicarka Julia Zogg premagala Italijanko Lucio Dalmasso, ki je bila v osmini finala usodna za Glorio Kotnik. 35-letna Velenjčanka je namreč za četrtouvrščeno iz kvalifikacij v cilju zaostala 0,97 sekunde.

Kotnikova se je po mesecu in pol uvrstila v izločilne boje tekme za svetovni pokal, nazadnje ji je to uspelo v Banskem, ko je bila osma. Najboljši izid ima sicer iz Yanqinga, ko je bila decembra četrta. "Uspelo se mi je uvrstiti v izločilne boje, nisem pa imela dobrih občutkov. Tudi vožnja v osmini finala se mi ni posrečila, ampak jutri je nov dan in bom poskusila to narediti bolje," je v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije dejala Kotnik.

V skupnem seštevku zdaj zaseda 15. mesto s 311 točkami. Na vrhu je še naprej Japonka Tsubaki Miki, ki ima s 1064 točkami 170 točk naskoka pred Hofmeister.

Med moškimi slavil Italijan