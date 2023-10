Gloria Kotnik: Poškodba kolena je pozabljena, imam visoke cilje

Temu je dodala novo poglavje v lanski sezoni, ko je v Cortini d'Ampezzo po dobrem uvodu v sezono dosegla prvo zmago v svetovnem pokalu. Sledila je nova poškodba v začetku januarja na tekmi v Švici, nekaj tekem premora, a tudi vztrajanje do svetovnega prvenstva v Gruziji in domače tekme svetovnega pokala na Rogli.

Gloria Kotnik ima pri 34 letih za sabo športno kariero, ki bi lahko našla tudi uprizoritev na velikem platnu. Po številnih poškodbah in koncu športne poti je v sezoni 2020/21 sledilo materinstvo, potem pa takojšnja vrnitev v šport in bronasta kolajna na paralelnem veleslalomu na olimpijskih igrah v Pekingu 2022.

S poškodbo in prilagojenim programom priprav se niti ne želi obremenjevati in iskati izgovorov. "Vedno kaj manjka. Zdaj se bom osredotočila na prihajajočo zimo in zadnje priprave, kjer bom skušala dobiti pomembne občutke na snegu in se pač čim bolje pripraviti na tekme."

Prav poškodba kolena, ki je januarja ni sanirala, je bila razlog, da so bile priprave na novo sezono po rehabilitaciji spet težke, zapletene in prilagojene. "Velik del poletja sem namenila prav temu, da koleno spravim v prvotno stanje, ampak kljub vsemu sem res naredila veliko kakovostnih treningov, tako da sem zelo samozavestna za prihajajočo sezono," dva meseca pred novo tekmovalno zimo pravi Velenjčanka.

Cilji bodo razpršeni skozi vso sezono, saj gre za leto brez velikega tekmovanja, olimpijskih iger ali svetovnega prvenstva. Največji izziv pa bo bržkone na vrsti 25. februarja, ko se bo s kolegi iz reprezentance predstavila na domačem svetovnem pokalu na Rogli. "Vsaka tekma svetovnega pokala bo zame res tekma zase, želje so velike in zelo sem motivirana."

Na izziv, ali je cilj preboj v najboljšo deseterico, posebej glede na izjemen uvod v minuli sezoni, pa slovenska olimpijka pravi: "Cilji so precej višji kot to." Podlaga za samozavest pa so pri tem za tekmovalko dolgoletne izkušnje. Kam lahko poseže, bo pokazal december, ko bodo na sporedu uvod v Winterbergu in nato tekmi v Italiji, v Carezzi in Cortini d'Ampezzo, kjer bo branila lansko zmago.