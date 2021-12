Na prvem smuku sezone najhitrejša Goggia, Štuhčeva 20.

Breezy Johnson, ki ji smuči pripravlja slovenski strokovnjak Aleš Sopotnik , nekdanji serviser Ilke Štuhec , je prišla do svojih petih stopničk v svetovnem pokalu. Štirikrat je bila tretja, danes prvič druga.

V Lake Louisu je bila že na smukaških stopničkah. Pred petimi leti je na prvem smuku zaostala zgolj za Štuhčevo. Goggia je postala tretja Italijanka s smukaško zmago v Lake Louisu po Kostnerjevi in Eleni Fanchini .

V Lake Louisu se je namreč prvič uvrstila na stopničke v svetovnem pokalu s kar dvojno zmago. Tokrat že od starta ni bila konkurenčna najboljšim. Njen zaostanek, 3,24 sekunde, je ob prihodu v cilj pomenil 16. čas. Do konca so je prehitele še štiri tekmovalke za 20. dosežek.

Najboljše smukačice so Avstrijke s 122 zmagami, Švicarke jih imajo 94, Američanke 69, Nemke 44, nato pa so že Italijanke. Slovenki Tina Maze (4) in Štuhčeva (5) sta jih osvojili devet.

Na startnem seznamu je bila tudi trenutno vodilna v seštevku pokala Američanka Mikaela Shiffrin, ki je točke osvojila s 26. mestom.

V Kanadi manjka skupna zmagovalka Slovakinja Petra Vlhova, ki bo po poročanju Eurosporta izpustila tako preizkušnje v Lake Louisu ter tudi tekme v hitrih disciplinah v St. Moritzu in Val d'Iseru.

Nastopila je še ena Slovenka Maruša Ferk, ki že drugo leto po vrsti ni več del slovenske reprezentance. Ferkova je smuk končala na 36. mestu (+4,71). Gorenjka je del ekipe mednarodne smučarske akademije ISRA, tako kot lani sredstva za nastopanje v sezoni zbira z donacijami prek spletne platforme Make A Champ.