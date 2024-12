Goggia prvič do zmage po poškodbi, Štuhec 10. mestu dodala še 20.

Goggia je osvojila 25. zmago v svetovnem pokalu, sedmo na superveleslalomih. Dvaintridesetletna Italijanka se je na progo pognala s startno številko 13 ter pokazala najbolj drzno predstavo, v cilju je za kar 48 stotink sekunde prevzela vodstvo in takratno vodilno Švicarko Laro Gut-Behrami potisnila na drugo mesto. Goggia je dan prej na smuku Ptic roparic osvojila drugo mesto.

Po prihodu v cilj je bila Italijanka navdušena ter je zmago celo proslavila s plesom.

Boj za tretje mesto je pripadel Avstrijki Ariane Rädler (+0,55), ki je za 15 stotink sekunde ugnala rojakinjo, zmagovalko sobotnega smuka Corine Hütter. Ta je bila na koncu četrta.

Edina slovenska tekmovalka v hitrih disciplinah Štuhec je nastopila s startno številko 23. Spodbujena z obetavnim desetim mestom na prvem smuku sezone se je Mariborčanka odločno pognala na progo, bila je hitra, a ne dovolj natančna, primerile so se ji napake. Vendar ni obupala in je z dobrimi odseki v nadaljevanju še vedno iztržila uvrstitev v najboljšo dvajseterico.

Slovenska smučarka je ob prihodu v cilj z zaostankom 1,83 sekunde vpisala 19. čas. Do konca pa je izgubila zgolj eno mesto, prehitela jo je le Avstrijka Christina Ager, ki se je s številko 30 pognala na 14. mesto.

Štuhec je po sobotnem smuku povedala, da se je na progi počutila zelo dobro, čeprav na startu ne tako dobro. "A od trenutka, ko sem se podala na progo, je šla nervoza mimo, tako da sem smučala in uživala. Z rezultatom sem in nisem zadovoljna. Lahko bi bila hitrejša." Kot je dejala, je na suhem in agresivnem ameriškem snegu "zažgala" smuči, torej uničila spodnjo drsno ploskev smuči.

S tekmami v Beaver Creeku se je končala mini ameriška turneja. Smučarke se bodo preselile nazaj na staro celino, kjer jih konec tedna čakata superveleslaloma v St. Moritzu v Švici.