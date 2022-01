Goggia v Cortini potrdila smukaško prevlado, Štuhčeva 11.

Ilka Štuhec je na progi Olympia delle Tofane, na kateri je štirikrat v karieri prišla do mest na zmagovalnih stopničkah, predvsem v zgornjem delu v vetrovnih razmerah izgubila preveč časa, da bi lahko ogrozila vodilne. V cilj je prismučala z 0,98 sekunde zaostanka.

Razlike na progi, ki so jo prireditelji skrajšali zaradi močnega vetra, so bile manjše od običajnih. A to ni preprečilo aktualni olimpijski prvakinji Goggii, da bi še četrtič v tej sezoni z zmago potrdila prevlado v disciplini.

V zgornjem delu se je 29-letnica v težkih razmerah brezkompromisno spopadala z močnejšimi sunki vetra, ki so odnašale zgornjo plast snega, v njenem slogu nekajkrat akrobatsko lovila ravnotežje, a iz smukaškega "rodea" izšla hitrejša od tekmic.

Siebenhoferjeva je kljub bolj "čisti" vožnji morala priznati premoč Italijanki, ki jo nato ni mogla ogroziti niti Čehinja Ledecka. Ta je skoraj ves svoj zaostanek pridelala v zgornjem delu proge.

Čehinja je z zmagovalnega odra izrinila Švicarko Corinne Suter, ki je na četrtem mestu tudi v smukaškem seštevku. Na drugem je po današnji tekmi Siebenhoferjeva, ki je prehitela Breezy Johnson iz ZDA. Ta je po vnovičnem padcu na treningu izpustila že drugi smuk zapovrstjo.

Slovenija je imela v Cortini še eno predstavnico, izkušena Maruša Ferk Savonni je osvojila 42. mesto.