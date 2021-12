Goggii še tretji smuk sezone, Štuhčeva odlična peta

V Val d'Iseru je bila na lanskem smuku pred natanko enim letom četrta, pred petimi leti pa je na tem prizorišču zmagala na alpski kombinaciji in nato še na smuku.

Točko je s 30. mestom osvojila tudi druga slovenska predstavnica Maruša Ferk Saoioni (+2,62), ki je startala kot 38.

Goggia je prevzela vodstvo s številko sedem na startu. Tedaj vodilno rojakinjo Eleno Curtoni je v cilju premagala s prednostjo kar 1,52 sekunde.

Takoj za Goggio se je na progo pognala Štuhčeva, ki je bila v zgornjem delu celo hitrejša od Italijanke na vrhu (-0,21; -0,40; -0,02). Nato je začela izgubljati prednost pred Goggio, a je še vedno držala stik z najhitrejšo (+,0,69; +1,14).

Zaostanek Mariborčanke ob prihodu v cilj je bil večji od sekunde. V boju za takrat drugi čas je za 15 stotink sekunde prehitela Curtonijevo.

Če bi se tekma v tistem hipu končala, bi bila Štuhčeva na odru za zmagovalke po natanko 35 mesecih oziroma dveh letih in 11 mesecih. Na startu so bile še tri tekmovalke, ki so imele drugačne načrte in so prehitele Slovenko, nosile so številke 13, 19 in 17.