Goggii smukaški zmagi v Lake Louisu, Štuhčeva 16., Ferkova 25.

Zmagovalka smukaškega seštevka v minuli zimi, Sofia Goggia, je deseto smukaško zmago v karieri osvojila z nekoliko manjšo prednostjo kot v petek, ko je slavila z naskokom kar 1,47 sekunde pred drugouvrščeno Breezy Johnsonovo.

Američanka, ki ji smuči pripravlja nekdanji serviser Štuhčeve Aleš Sopotnik, je tokrat zaostala manj kot sekundo, a še vedno z zaostankom 84 stotink sekunde. Zaostanek Corinne Suter na tretjem mestu je znašal 98 stotink sekunde.

Goggia je obe zmagi dosegla s startno številko 5.

Pred petimi leti je oba smuka v Lake Louisu osvojila Slovenka Ilka Štuhec, ki tokrat ni bila del tekmovalk, ki so se udarile za stopničke. V petek je bila 20. "Z vožnjo in rezultatom ne morem biti zadovoljna, to ni to, kar sem si želela," je sporočila po petkovem smuku. Tokrat se je podala v boj kot druga na startu, odločena, da popravi vtis. A tudi v drugo ob prihodu v cilj ni prevzela vodstva. Nemka Kira Weidle, ki je startala kot prva, je bila hitrejša za 75 stotink. Končni zaostanek Štuhčeve je znašal 2,19 stotink, za delitev 16. mesta z Norvežanko Ragnhild Mowinckel.