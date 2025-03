Goldberger: Brez zamere, ampak Domen je malce čez les ...

Navdušenje po najdaljšem smučarskem poletu na skakalnicah v zgodovini, avtor pa nihče drug kot Domen Prevc, se gotovo še nekaj časa ne bo poleglo. Kako mu je to uspelo? Se lahko gre še dlje. Je varno? Kako bo odgovoril organizator tekem v poletih v Vikersundu, ki je s Stefanom Kraftom in njegovim skokom 253 metrov in še malo iz leta 2018 in še malo držal svetovni rekord. Med drugimi se je na svetovnem medmrežju javil tudi legendarni avstrijski šampion Andreas Goldberger, ki je sicer strokovni sokomentator pri avstrijski državni televiziji ORF. Tudi on je bil navdušen nad podvigom Slovenca ... Goldi je prvi človek v zgodovini, ki je poletel preko magične meje 200 metrov, a pri tem podrsal po tleh.

V finalni seriji je najprej za evforijo navijačev in organizatorjev poskrbel Domen Prevc, ki je poletel do novega svetovnega rekorda 254,5 metra. Zadnji planiški rekorder je bil leta 2005 Norvežan Bjoern Einar Romoeren, ki je pristal pri 239 metrih. Njegov rekord je veljal do leta 2011, ko je primat prevzel Vikersund. Zdaj se je rekord vrnil v svetovno zibelko poletov ...

"Uf neverjetno. Mislim, da nihče tega zares ni pričakoval. Sploh pred začetkom podaljšanega vikenda v Planici," je avstrijskim medijem hitel pripovedovati legendarni skakalec Andreas Goldberger, ki je v skakalnem športu dosegel domala vse kar je moč doseči.

"Takoj se je videlo, da gre daleč. Sprva nisem verjel, da tako daleč, potem pa sredi leta opazil, da še kart gre in gre. Zelo hiter je bil čez hrbtišče in vse se mu je poklopilo," je še opazil Goldi, ki je v karieri bil velike bitke s slovenskimi skakalci, sploh s Primožem Peterko ...

"Tole pa gre v dno. To gre do svetovnega rekorda," je komentatorju na ORF "sporočil" Goldberger, ki je od nekdaj z izbranimi besedami govoril o Sloveniji in slovenskih skakalcih, bolje rečeno letalcih ... "Drugi del sezone je za Slovenijo potekal sanjsko. Sploh za Domna Prevca. Vesel sem zanj, mislim, da je dokončno dozorel, kot človek, športnik, oziroma skakalec," je za laola.at še "videl" Goldberger.

"Morda sem bil še edini iz avstrijskega tabora skakalcev, funkcionarjev, strokovnjakov in trenerjev, ki je verjel, da lahko v Planici pride do svetovnega rekorda. Mislim, da so vsi upali, da bo Stefan Kraft lastnik najdaljšega poleta tudi po Planic 2025. No, sedaj je na potezi Vikersund, Domen pa naj uživa v tem dosežku," je dodal legendarni Avstrijec, ki je imel med kariero izven skakalnic tudi nekaj afer.

"Zame je on najboljši letalec v zgodovini, to je vnovič potrdil ta podaljšani vikend. je pa tudi malo športno nor, če smem tako reči. Mislim pa, da brez tega ne gre, oziroma se ne more dosegati takšnih daljav. Malo moraš biti za odtenek čez les," je za laolat.at "slikovito" zaključil 53-letni Avstrijec.

Goldberger je pred dobrim mesecem presenetil z izjavo, ko je bil skeptičen po dominanci njegovih rojakov v svetovnem pokalu, ko so Avstrijci serijsko zmagovali ...