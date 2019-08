Goran Janus v novi vlogi že na prihajajoči tekmi v Oberwiesenthalu

Za krmilo kombinatorcev je pred časom sedel Goran Janus, ki sta mu predvsem pri tekaškem delu te discipline v veliko pomoč Anže Obrezain Gašper Berlot.

"Skupaj treniramo dobre tri mesece, prihaja poletna velika nagrada, kjer bomo prvič videli, kam sodimo. Lani je Vid Vrhovnik štirikrat osvojil točke svetovnega pokala. Že na začetku sem fantom povedal, da me rezultati zunaj trideseterice ne zanimajo in za to tudi treniramo," je povedal Janus, ki se zaveda izziva, ki je pred njim.

"Seveda je to povsem drugače kot pri skokih, tu je baza bistveno manjša. Večina fantov, ki trenira kombinacijo, se že v mladih letih odloči za 'solo' skoke,"je še povedal Janus.

Karavana skozi pet prizorišč

Letošnja poletna velika nagrada bo potekala dva tedna, karavana bo zamenjala pet prizorišč v Nemčiji, Avstriji in Sloveniji.

"Vseh tekem se ne bomo udeležili. Gremo na prvi dve prizorišči in nato na finale v Planico," je povedal Janus, ki bo v Oberwiesenthalu prisoten ob zgodovinski tekmi mešanih parov.

'To bo zgodovinski trenutek'

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je namreč lani prvič pripravila tekmo poletne velike nagrade za ženske. Na sporedu sta bili dve tekmi v Oberwiesenthalu, letos so predvidene štiri tekme ter že omenjena tekma mešanih parov.

"To bo zgodovinski trenutek. V Nemčijo potujemo s tremi fanti in dvema puncama, od treh fantov bo eden izpadel za nastop na mešani tekmi," je povedal Janus. Poleg A-reprezentantov, Vida Vrhovnikain Gašperja Brecla, bo v Oberwiesenthal odpotoval še Rok Jelen, od deklet pa Ema Volavšek in Silva Verbič, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

Slovenska reprezentanca bo nato nastopila še v Klingenthalu sredi prihodnjega tedna, izpustila pa bo tekme v Oberhofu in Tschaggunsu, znova pa bo zraven na finalu poletne velike nagrade v Planici, 7. in 8. septembra.