Gorza (p)o seriji odpovedi tekem: Fantje bi radi dirkali

Smučanje je šport na prostem, na tekmovanja pa velikokrat vpliva vreme, ki se ga ne da naročiti. To so v dosedanjem poteku zime na svoji koži najbolj občutili smučarji v hitrih disciplinah, ki imajo do sedaj v svojih nogah le tri uradne treninge in nič tekmovanj. Sprva je odpadel celoten program v Zermatt-Cervinii, ta konec tedna pa je vreme smučarjem preglavice povzročalo v Beaver Creeku. Po dveh izpeljanih treningih se je nad progo Ptic roparic usulo obilno sneženje, organizatorjem pa kljub velikemu trudu ni uspelo izpeljati nobenega od predvidenih dveh smukov in superveleslaloma.