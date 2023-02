Granerud ne popušča: Norvežan prepričljivo vodi po prvi seriji, Jelar 4.

Domen Prevc (115,7), tretjeuvrščeni iz popoldanskih kvalifikacij, pa je v prvi seriji z manj pomoči vzgornika skočil 132,5 m in bo v drugo napadel s petega mesta.

Žiga Jelar (117,5) je pristal pri 134,5 m in ostaja v igri za najboljši izid v tej sezoni. Na Kulmu je bil pretekli konec tedna sedmi.

V finale so se uvrstili tudi Anže Lanišek (107,1), Lovro Kos (106,8), Timi Zajc (104,1) in Peter Prevc (104). Zasedli so 14., 16., 17. oziroma 18. mesto.

Sedmi Slovenec v Willingenu Žak Mogel je izpadel že v popoldanskih kvalifikacijah.

Po prvi seriji (daljava, točke):

1. H. Granerud NOR 147,5 140,4

2. D.-A. Tande NOR 141,5 129,8

3. M. Fettner AVT 141,0 127,6

4. Ž. Jelar SLO 134,5 117,5

5. D. Prevc SLO 132,5 115,7

6. M. Hayböck AVT 132,0 114,5

7. R. Kobajaši JAP 134,5 114,1

8. P. Žyla POL 135,5 110,8

9. A. Wellinger NEM 132,0 110,6

10. N. Nakamura JAP 135,0 108,8

. S. Leyhe NEM 133,5 108,8

...

14. A. Lanišek SLO 130,0 107,1

16. L. Kos SLO 132,0 106,8

17. T. Zajc SLO 129,5 104,1

18. P. Prevc SLO 128,0 104,0