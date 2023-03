Granerud osrečil domače navijače v Vikersundu, Lanišek peti

O zmagovalcu sta odločala le Avstrijec in Norvežan. Kraft je bil s skokoma 239,5 m in 227,5 m najdaljši v obeh serijah. Norvežan pa se je v prvem poskusu odločil za nižje zaletno mesto in po skoku 235,5 m vodil za 9,8 točke.

Prednost je bila dovolj velika, da je Norvežan v finalu s poletom 223 m obdržal vodstvo. Vodi tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala in na norveški turneji Raw Air. Tretje mesto je presenetljivo osvojil Avstrijec Daniel Tschofenig, ki je bil po prvi seriji 10., v finalu pa pristal pri 229,5 m in napredoval na stopničke.

V slabih vetrovnih razmerah v finalu je Anže Lanišek osvojil peto mesto s poletoma 226 in 210 m. "Tale drugi skok ni bil najboljši. Bil sem malo prezgoden. Priložnost za stopničke je bila lepa, škoda. A pokazal sem visoko raven in upam, da bo forma zdržala," je po tekmi za nacionalno televizijo povedal Lanišek, ki se v skupnem seštevku svetovnega pokala in na norveški turneji še naprej bori za tretje mesto.