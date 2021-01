Granerud do zmage, Peter Prevc najboljši Slovenec na 13. mestu

Od šestih Slovencev na tekmi so se trije uvrstili med trideseterico, najboljši med njimi je bil Peter Prevc, ki je v finalu z 11. nazadoval na 13. mesto. Za še več mest je po rezultatski lestvici v finalu padel najboljši Slovenec to zimo, Anže Lanišek. Po prvi seriji je bil Domžalčan deveti, po drugi pa je končal na 15. mestu.

Edini preostali slovenski finalist Žiga Jelar je v finalni seriji z 29. napredoval na 26. mesto. Brez točk svetovnega pokala so danes od Slovencev vnovič ostali Cene Prevc, Tilen Bartol inDomen Prevc s 36., 37. in 42. mestom.

"Včasih točno veš, kaj delaš narobe, in točno veš, kaj moraš narediti, da bi bil tam, kjer si želiš. Pri skokih je to velikokrat, ko iščeš občutke, na kaj in kako se osredotočiti, da bo skok 'stekel'. V teh trenutkih je najtežje, vendar se da hitro priti nazaj in uživati v skokih," je nov neuspeh na Instagramu optimistično, s pogledom, uprtim naprej, pospremil Domen Prevc.

Skakalce nove tekme svetovnega pokala čakajo že prihodnji konec tedna, ko se bodo zbrali v poljskih Zakopanah.