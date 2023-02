Granerud z zmago še povišal prednost v seštevku, Zajc šesti

Od varovancev glavnega trenerja slovenske reprezentance Roberta Hrgote so točke prejeli še trije.

Poleg Zajca, ki je v finalu skočil 127 m in pridobil eno mesto, se je med deseterico zavihtel še Žiga Jelar (256,6). Ta je v finalni seriji izgubil tri mesta in tekmovanje končal na devetem mestu.

Prve točke v karieri je osvojil Matija Vidic (216,7), ki je zasedel 26. mesto. Tik za njim je končal Lovro Kos (214,3), ki je v finalu izgubil kar 16 mest.

Brez nastopa v finalu sta ostala Domen Prevc na 35. in Peter Prevc na 46. mestu, medtem ko so težave z zadrgo Anžetu Lanišku odnesle že nastop v kvalifikacijah. Tik pred nastopom se mu je namreč zadrga strgala, časa, da bi to popravili, ali da bi v tej sezoni najboljši slovenski skakalec na vrh naleta dobil nov dres, pa ni bilo, je sporočila Smučarska zveza Slovenije (SZS).

V boju za zmago je za konec prvih nastopov v Lake Placidu po več kot 32 letih najboljši skok prikazal Granerud, ki je z zmago še povišal prednost v skupnem seštevku. V njem ima zdaj 1652 točk, s čimer je prednost pred danes sedmim Poljakom Dawidom Kubackim povišal na 293 točk.

Lanišek je po ničli ostal tretji s 1096 točkami, a ima po današnji smoli pred Kraftom zdaj le še 18 točk naskoka.

Prihodnji konec tedna bo skakalna karavana zavila v Romunijo, kjer bodo v Rašnovu skakali tako moški kot ženske.

Slovenijo bodo na zadnji tekmi pred svetovnim prvenstvom v Planici v Romuniji zastopali Žiga Jelar, Maksim Bartolj, Rok Masle, Matija Vidic in Žak Mogel.

* Izidi, Lake Placid:

1. Halvor Egner Granerud (Nor) 287,6 točke (125 m/134)

2. Andreas Wellinger (Nem) 276,1 (124/130)

3. Stefan Kraft (Avt) 275,3 (123,5/130)

...

6. Timi Zajc (Slo) 263,3 (123,5/127)

9. Žiga Jelar (Slo) 256,6 (122,5/124)

26. Matija Vidič (Slo) 216,7 (116,5/113,5)

27. Lovro Kos (Slo) 214,3 (116/104,5)

...

- brez finala:

35. Domen Prevc (Slo)

46. Peter Prevc (Slo)

- brez nastopa v kvalifikacijah:

Anže Lanišek (Slo)