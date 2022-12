Granerudu kvalifikacije Oberstdorfa, Zajc tretji

Uspešni so bili tudi preostali štirje Slovenci. Peter Prevc (130,9) je končal na 15. mestu in se bo v prvi seriji na izpadanje pomeril s Fincem Anttijem Aaltom, Lovro Kos (119,8) je bil 28. in ga čaka dvoboj z branilcem lanske zmage, Japoncem Rjojujem Kobajašijem.

Žiga Jelar (117,5) in Domen Prevc (110,8) sta zasedla 40. oziroma 41. mesto. Jelar se bo v prvi seriji prve od štirih tekem pomeril z Avstrijcem Clemensom Leitnerjem, Domen Prevc pa z njegovim rojakom Manuelom Fettnerjem, ki je to zimo v Engelbergu prvič stopil na zmagovalni oder svetovnega pokala.