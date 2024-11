Grd padec Mikaele Shiffrin, Dvornik veleslalomski izid kariere

Ameriška smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrin je zamudila prvo priložnost, da bi se zapisala v zgodovino alpskega smučanja kot prva športnica, ki je zmagala na 100 tekmah svetovnega pokala. V finalu je v ciljni strmini grdo padla in ni končala tekme. Na prvi progi je postavila najboljši čas in je nastopila kot zadnja v finalu.

Ameriška in svetovna javnost je bila v velikem pričakovanju zgodovinskega mejnika. Lov 29-letnice na magično stotico se je končal pred ciljem v zaščitnih mrežah, odvil se je najmanj zaželen scenarij. Po padcu prve zvezdnice karavane so navijači na tribunah obnemeli, po mučnih trenutkih pa so tekmovalke z zadržkom proslavljale uvrstitve na stopničke.

Posnetki kažejo, da je Shiffrin nerodno zajela vratca, obrnilo jo je na glavo ter jo vrglo v zaščitne mreže. Po neugodnem padcu je obsedela ob zaščitnih mrežah, s proge so je morali evakuirati. Šele nadaljnji zdravniški pregledi bodo pokazali, kdaj bo lahko naslednjič napadala mejnik.

Po prvi vožnji je sicer kazalo, da bo današnji dan povsem v znamenju ameriškega zmagoslavja. A so na koncu prva tri mesta zasedle tekmovalke, ki niso bile izrazite favoritinje. Šesto veleslalomsko zmago v karieri je vpisala Hector, prvo v Killingtonu, Zrinka Ljutić in Camille Rast sta prišli do prvih veleslalomskih stopničk med elito.