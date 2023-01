Grenierjeva z minimalno prednostjo pred Gutovo, Bucikova odlična 9.

Prva vožnja na podkorenski strmini je minila v znamenju odličnega smučanja prvokategornic, kar se je potrdilo predvsem po nastopu v tej sezoni daleč najboljše alpske smučarke v svetovnem pokalu, Američanke Mikaele Shiffrin. Tedaj se je začel pravi boj za čim boljše izhodišče pred drugo vožnjo, saj se je kot prva na progo podala izkušena Tessa Worley, ki pa ji uvodni nastop v novem koledarskem letu ni najbolje uspel.

Iz tekmovalke v tekmovalke se je potrdilo, da so organizatorji tekmovanja v minulih dneh v vse prej kot zimskih razmerah opravili izjemno delo. Kako močno so se trudili, da bi vsem nastopajočim na startni listi omogočili kolikor toliko enakovredne pogoje, priča dejstvo, da so si še včeraj (petek, op. p.) med drugim pomagali s helikopterjem. Tudi nastop Shiffrinove, kar so kasneje pokazale Lara Gut-Behrami, Federica Brignone in Marta Bassino, ni bil najbolj optimalen. To je bil dober obet tudi za našo najboljšo smučarko v dozdajšnjem delu sezone Ano Bucik, ki ima številko 20. Zelo pogumno se je ta simpatična Novogoričanka soočila z zahtevno postavitvijo in po pravem boju ciljno črto prečkala kot 9. Z zaostankom 73 stotink sekunde in stisnjeno pestjo v znak zadovoljstva je nato v ciljnem izteku na kratko povedala, da ji je moči vlilo dejstvo, da jo v Kranjski Gori spodbujajo njeni najbližji.