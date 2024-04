Nemec Gross nič več s slovensko biatlonsko reprezentanco

"Naredili smo velik korak naprej. Anamarija Lampič je 17. v svetovnem pokalu, med fanti je bil Jakov Fak 24., pa čeprav je izpustil številne tekme. Lovro Planko je 40. in prvič v karieri se je prebil med deseterico, kar priča o napredku. V pokalu narodov smo z 11. napredovali na deveto mesto in imamo pet tekmovalcev s pravico nastopa tudi v sezoni 2024/25. Dekleta so napredovala kar pet mest in so 11., tudi po zaslugi Lampičeve, ki je bila z izjemo ene tekme vedno v točkah svetovnega pokala. Velik napredek so pokazale tudi štafete," je ekipo in s tem lastno delo v zadnjih dveh letih za Traunsteiner Tagblatt opisal Ricco Gross.

Ta je bil sprva prepričan, da bo slovensko ekipo vodil skozi celoten mandat do olimpijskih iger 2026 v Italiji. "Po polovici je napredek res viden. Z Lampičevo imamo najhitrejšo tekačico v ženski konkurenci in v primerjavi s sezono pred tem je še hitrejša, kar potrjuje dobro delo. Pri fantih Fak in Miha Dovžan po različnih statistikah sodita v najzanesljivejšo deseterico na strelišču in vse to odraža naše delo."