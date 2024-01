Grozen padec Pinturaulta, Francoza odpeljali s helikopterjem

Domači navijači, ki so si v lepem vremenu v lepem številu ogledali današnji spektakel za pokal Lauberhorn, so najbolj nestrpno pričakovali nastop Marca Odermatta, ki je v četrtek po prvi smukaški zmagi v svetovnem pokalu lovil še drugo zmago v dveh dneh. A se 26-letnemu Švicarju tokrat ni izšlo. Cyprien Sarrazin je bil bolj drzen v liniji, ko je kot tretji na startu vodstvo prevzel s prednostjo kar 3,09 sekunde pred Kanadčanom Jeffreyjem Readom. Zmaga Sarrazina je prišla ob veliki ceni za francosko ekipo. Na skoku je grdo padel Alexis Pinturault, v sezoni 2020/21 zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala, ki so ga morali s hriba v dolino odpeljati s helikopterjem.

Devetindvajsetletni Sarrazin je bil z rdečega stola v ciljni areni priča mučnim trenutkom, ko je po progi po padcu premetavalo reprezentančnega kolega, ki so ga s strmine evakuirali s helikopterjem. Devetindvajsetletnik v tej sezoni blesti in iz tekme v tekmo dokazuje, da mu zelo ustrezajo ledene proge. V Bormiu je zmagal na prvem in bil drugi na drugem smuku, v Wengnu pa je v četrtek na skrajšani progi zaostal zgolj za Odermattom. Na progi je danes najbolj tvegal, v ozkem odseku Kernen-S se je s smučmi dotaknil zaščitne mreže, kar pa ga ni zmedlo.