Grozovit padec v Planici: predtekmovalec odpeljan v bolnišnico

Nik Heberle se je po kultni letalnici bratov Gorišek spustil kot 15. predtekmovalec. Član skakalnega kluba Stol iz Žirovnice je grdo pristal in močno trčil ob doskočišče. V dno letalnice se je nato odpeljal nezavesten, takoj pa mu je na pomoč pritekla reševalna ekipa, ki je uspela njegovo stanje stabilizirati. Iz doline pod Poncami je bil Heberle odpeljan v jeseniško bolnišnico, kjer bodo opravili dodatne preglede. Smučarska zveza nas bo o dodatnih podrobnostih naknadno obvestila.

Prvi dan zimskega praznika je najbolje opravil Jaka Drinovec, ki je poletel kar 232 metrov in tako podrl svoj osebni rekord. Prvi polet je znova pripadel Roku Tarmanu, ki je tako že šesto leto zapored kot prvi preizkusil letalnico. Pristal je pri 224 metrih in bil za 5 metrov prekratek od osebnega rekorda, ki ga je postavil lani.