Zimski športi

Grozovit padec v Planici: predtekmovalec odpeljan v bolnišnico

Planica, 25. 03. 2026 10.08 pred 51 minutami 1 min branja 27

Avtor:
Lu.M
Nik Heberle

V Planici so letalci danes otvorili zadnje dejanje letošnje sezone smučarskih skokov. Na letalnici bratov Gorišek so opravili prve preizkuse, na katerih je bil z 232. metri najdaljši Jaka Drinovec. Dan pa je zaznamoval grozovit padec predtekmovalca Nika Heberleja, ki je trčil ob snežno podlago in nato nezavesten oddrsel v dno skakalnice. Reševalno osebje je Heberleta uspelo spraviti k zavesti, odpeljan je bil v jeseniško bolnišnico.

Nik Heberle se je po kultni letalnici bratov Gorišek spustil kot 15. predtekmovalec. Član skakalnega kluba Stol iz Žirovnice je grdo pristal in močno trčil ob doskočišče. V dno letalnice se je nato odpeljal nezavesten, takoj pa mu je na pomoč pritekla reševalna ekipa, ki je uspela njegovo stanje stabilizirati. Iz doline pod Poncami je bil Heberle odpeljan v jeseniško bolnišnico, kjer bodo opravili dodatne preglede. Smučarska zveza nas bo o dodatnih podrobnostih naknadno obvestila.

Prvi dan zimskega praznika je najbolje opravil Jaka Drinovec, ki je poletel kar 232 metrov in tako podrl svoj osebni rekord. Prvi polet je znova pripadel Roku Tarmanu, ki je tako že šesto leto zapored kot prvi preizkusil letalnico. Pristal je pri 224 metrih in bil za 5 metrov prekratek od osebnega rekorda, ki ga je postavil lani.

planica letalnica padec nezavest nik heberle

Aicher in Shiffrin do konca v boju za veliki kristalni globus

Kopitarju in kraljem težko priborjena točka v Calgaryju

KOMENTARJI27

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
DAEMONIUM
25. 03. 2026 11.04
Jutri pa sprememba vremena, sneg 5/cm...bog ve kasen veter...teska bo, kako bodo vse izpeljali
Definbahija
25. 03. 2026 11.04
Srečno. Če kaj si lahko "brez skrbi" ker si v najboljših rokah medicine prve pomoči.
Nikdar več
25. 03. 2026 11.03
Niku želim vse dobro! Mi jw pa zanimivo, da skakalci na letalnicah ne smejo trenirati - razen trening skoka pred dogodkom samim...
Spining
25. 03. 2026 10.59
Srečno Nik, želim ti hitro okrevanje brez posledic 💪💪💪
Špica
25. 03. 2026 10.56
teska bo ,da se bojo spuscali od jutri naprej bo kar mocan veter ...
FreedomMan
25. 03. 2026 10.41
Niku želim hitro okrevanje, držimo pesti da bo vse ok.
Blokiran 3 dni
25. 03. 2026 10.36
Ne razumem kako lahko na tako letalnico spustijo tako neizkušene skakalce.
Robby
25. 03. 2026 10.44
Enkrat pač moraš poskusit! Bil je neizkušen na letalnici, ne pa na skakalnicah.
simc167
25. 03. 2026 10.35
res moraš imeti jajca, da se tu dol spustiš. vsaka čast vsem tekmovalcem. upajmo, da ni kaj hujšega.
obožeobože
25. 03. 2026 10.33
upam da bo vse OK
mb6
25. 03. 2026 10.20
Upajmo, da ni kaj hujšega. So fantje res pogumni, da počnejo tole. Pa samo še citat iz članka: "Na letalnici bratov Gorišek so opravili prve preizkuse, na katerih je bil z 232. metri Jaka Drinovec." Morda kaj manjka? Dajte, avtorji članka, preberite svoj prispevek pred objavo.
agent.brinko
25. 03. 2026 10.21
👍👍
Težeklojz
25. 03. 2026 10.28
mb6...se pridružujem, pa še dodajam: v dno skakalnice se je nato odpeljal nezavesten. Vse dobro vsakomur, ki se spusti tam čez.
realist9000
25. 03. 2026 10.30
Oddelali so svoje v predvolilni kampaniji. Sedaj so šli na zaslužen dopust.
Hydrangea21
25. 03. 2026 10.57
Pa tudi ženskam, kapo dol. Letos grejo prvič na Planico. Želim vsem najboljše.
Vera in Bog
25. 03. 2026 10.17
Bolj zalet kot polet ?
ivan res grozni
25. 03. 2026 10.21
Glede na izbiro vašega imena; verjamete tudi v ploščato Zemljo?
Vera in Bog
25. 03. 2026 10.46
Ivan naš gospod vlada iz križa. Kje so Napoleon, Hitler, Stalin 😂😂😂
kala 09
25. 03. 2026 10.13
Plačujemo rtv,domače prizorišče pa ne morete narediti prenoša,žalostno.
agent.brinko
25. 03. 2026 10.16
a misliš, da bodo prenašali tudi kako so teptali sneg, preizkus skakalnice ipd.?
Podlesničar
25. 03. 2026 10.18
Model, sreda je, to je preizkus, ni niti trening... jutri 9:55 slo2. Lp
kala 09
25. 03. 2026 10.24
Model al pa gledati alpsko smučanje,model.
kala 09
25. 03. 2026 10.25
Ne bi bilo slabo,model
agent.brinko
25. 03. 2026 10.30
si pa res en model
bibaleze
Portal
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Tega o dojenčkih, rojenih spomladi, niste vedeli
Tega o dojenčkih, rojenih spomladi, niste vedeli
Ime, ki ga je za svojo hčerko izbral znan hrvaški pevec
Ime, ki ga je za svojo hčerko izbral znan hrvaški pevec
Mama šestih otrok: največja sreča je v teh majhnih trenutkih
Mama šestih otrok: največja sreča je v teh majhnih trenutkih
zadovoljna
Portal
Brez zadržkov jo je poljubil kar pred vsemi
Dnevni horoskop: Ovni bodo ranljivi, device čaka olajšanje
Dnevni horoskop: Ovni bodo ranljivi, device čaka olajšanje
Materinski dan 2026: Kako letos praznovati na poseben način?
Materinski dan 2026: Kako letos praznovati na poseben način?
Ta vzorec bomo letos videli na vsakem koraku
Ta vzorec bomo letos videli na vsakem koraku
vizita
Portal
Michael Douglas razkril prvi znak raka grla: pogost simptom, ki ga mnogi spregledajo
Največja napaka, ki jo naredimo med prazniki (in povzroči zaprtje)
Največja napaka, ki jo naredimo med prazniki (in povzroči zaprtje)
Je mleko namenjeno le otrokom?
Je mleko namenjeno le otrokom?
Zakaj je beli sloj na pomaranči pomembnejši, kot si mislite
Zakaj je beli sloj na pomaranči pomembnejši, kot si mislite
cekin
Portal
Račun za elektriko nižji za 60 odstotkov in več? Tako vam bo uspelo
Kdo nudi finančne spodbude za preselitev?
Kdo nudi finančne spodbude za preselitev?
Zaradi preveč pikantne omake zahteval 92.000 evrov!
Zaradi preveč pikantne omake zahteval 92.000 evrov!
ZZZS določil sedem režimov gibanja med bolniško odsotnostjo
ZZZS določil sedem režimov gibanja med bolniško odsotnostjo
moskisvet
Portal
Z vročimi fotografijami dviguje temperaturo
Največja past preživetja, o kateri nihče ne govori
Največja past preživetja, o kateri nihče ne govori
6 razlogov, zaradi katerih moški začnejo pridobivati kilograme
6 razlogov, zaradi katerih moški začnejo pridobivati kilograme
Umrl Leonid Radvinsky, vizionar platforme OnlyFans
Umrl Leonid Radvinsky, vizionar platforme OnlyFans
dominvrt
Portal
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
okusno
Portal
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Pogosta napaka, zaradi katere jajca med kuhanjem počijo
Pogosta napaka, zaradi katere jajca med kuhanjem počijo
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
Enostavno kosilo za hujšanje in dobro počutje
Enostavno kosilo za hujšanje in dobro počutje
voyo
Portal
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Parazit
Parazit
