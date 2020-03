V Kranjski Gori že petič za Grubo in družino, ki potrebuje pomoč

Prijavite se lahko TUKAJ, vsi udeleženci pa bodo prejeli spominsko brisačo. Štartnina znaša 15 evrov v predprijavi, na dan dogodka pa 20 evrov. Celoten izkupiček štartnin gre v dobrodelni sklad, smučarska vozovnica (otroška 10 evrov, odrasla 15 evrov) pa velja tudi za celotno nočno smuko na dan 13. marec 2020.

Tekmovalci se bodo pomerili v kategorijah dečki in deklice (letnik 2006 ali mlajši), člani (od 2006 do 1965) ter veterani in veteranke (1964 in starejši). Letos bodo v spomin na legendarnega Grubo zbirali sredstva za družino Rajh iz Bistrice ob Dravi, gre za mamo samohranilko z dvema otrokoma, ki brez očeta živijo v težkih razmerah.