Gut-Behrami do zmage in malega kristalnega globusa, Štuhec sezono zaključila ob progi

V Sun Valley sta Federica Brignone in Lara Gut-Behrami prišli skoraj povsem izenačeni v superveleslalomskem seštevku. Italijanka, ki je po odpovedi sobotnega smuka že osvojila smukaški seštevek in veliki kristalni globus, je imela pet točk prednosti pred Švicarko.

A Gut-Behrami je na zadnjem superveleslalomu sezone slavila zmago in si s tem zagotovila tudi mali kristalni globus. Nastopila je s številko deset in odpeljala izjemno. Italijansko tekmico, ki je osvojila tretje mesto, je ugnala za sekundo in 33 stotink. Švicarka je na devetih superveleslalomih zbrala 665 točk, 35 več od Brignone in 199 točk več od tokrat 19. Sofie Goggie.

Na stopničke pa je na navdušenje domačih navijačev stopila še Lindsey Vonn, za zmagovalko je zaostala za 1,29 sekunde. To so za 40-letnico prve stopničke, po tem ko se je vrnila v smučarsko karavno.