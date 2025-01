Gut Behramijeva do prve letošnje zmage, Štuhčeva 26.

Švicarska smučarka Lara Gut Behrami je na superveleslalomu v Garmisch-Partenkirchnu prišla do prve letošnje zmage in povečala prednost v superveleslalomskem seštevku. S progo je opravila 35 stotink sekunde hitreje kot Kajsa Vickhoff Lie, tretje mesto je zasedla Italijanka Federica Brignone, zmagovalka sobotnega smuka in vodilna v skupnem seštevku zime. S številko 24 je nastopila tudi Ilka Štuhec, vpisala je 26. mesto.