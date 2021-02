Gut-Behramijeva svetovna prvakinja v superveleslalomu, Ferkova 24.

"Odločilni sta bili moja mirnost in predvsem preudarnost na najbolj zavitih odsekih proge. Brez večjih težav sem prešla čez vse grbine in smučine, kar je zadostovalo za končno zmago. Neizmerno sem vesela te zlate medalje, ki predstavlja največji vrhunec v moji dozdajšnji karieri," je v uvodnem odzivu po osvojitvi naslova svetovne prvakinje v superveleslalomu povedala zadovoljna Gut-Behramijeva.

To je bila obenem sploh prva zlata medalja na velikih tekmovanjih za sicer odlično švicarsko alpsko smučarko Laro Gut-Behrami (1:25,51), ki je brez večjih težav opravila z vsemi pastmi na olimpijski progi Olympia delle Tofane v Cortini d'Ampezzo in postavila, kot se je izkazalo po zadnji smučarki, ki je prečkala ciljno črto, nedosegljiv čas za vso konkurenco.

Velika napaka na prelomnici Shiffrinovo stala žlahtnejšega odličja

Nekoč ena od največjih tekmic naše šampionke Tine Maze je bila v primerjavi s slalomsko kraljico Mikaelo Shiffrin(+0,47) natančnejša ob prihodu k največji prelomnici nekje na sredini proge, kjer je večina smučark izgubila največ časa. Če 25-letna Američanka ravno na tem mestu ne bi storila večjega zdrsa iz idealne linije, bi se verjetno ona veselila najžlahtnejšega odličja. "Do tega trenutka sem bila resnično na odlični poti do še boljšega rezultata. A glede na to, da sem v dozdajšnjem delu sezone opravila le štiri (!) superveleslalomske treninge, je bronasta medalja enaka zlati. To je lep uspeh zame," je v ciljnem izteku dejala dvakratna dobitnica velikega kristalnega globusa za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala. Med njiju se je "vrinila" Corinne Suter(+0,34), ki je tako potrdila odlično formo iz zadnjega obdobja.

Najbolj razočarani so zagotovo v italijanskem in avstrijskem taboru, v katerih so pričakovali vsaj konkurenčnejši boj za odličja. Če se je pri Italijankah še kako poznala odsotnost poškodovane 'prve violine' letošnje sezone Sofie Goggia, so Avstrijke pogorele na celi črti. Uvrstitev na zmagovalni oder je na četrtem mestu s pičlimi šestimi stotinkami zaostanka zgrešila vsestranska Čehinja Ester Ledecka (+0,53), medtem ko je na petem mestu končala nadarjena norveška predstavnica Kajsa Vickhoff Lie.