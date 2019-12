Hadalin in Kranjec namesto na progo v hotel, veter odpihnil slalom v Val d'Iseru

Alpski smučarji, ki so zgolj kot opazovalci spremljali vetrno loterijo in igro naravnih sil, so se namesto na progo morali odpraviti nazaj v toplo zavetje hotelskih sob, kajti ni bilo mogoče zagotoviti enakovrednih oziroma za vse enakih pogojev. Na startu sta bila tudi dva Slovenca Štefan Hadalin in Žan Kranjec.

Lahko pa se tudi zgodi, da bodo slalom skušali izpeljati v nedeljo, kar bi v tem primeru pomenilo, da bi odpadel veleslalom. Zaradi vremena so že pred tem posegli v tekmovalni spored. Po prvotnih načrtih naj bi bil v soboto na sporedu veleslalom, v nedeljo pa slalom.