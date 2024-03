Hadalin se je upokojil kot dinozaver

Težave nekega dinozavra bi lahko opisale dogajanje na približno polovici kranjskogorskega smučišča Brsnina. Zvijal se je in opletal z repom, nato pa z bratsko pomočjo vendarle uspel obuti smučarske čevlje in si natakniti kratke smuči. Položen hrib je že nekaj časa povsem zelen, na njem sta le dve zaplati snega. Obe je poleg trave uporabil Štefan Hadalin, da bi se v družbi družine, prijateljev, Žana Kranjca, Reneja Mlekuža, Špele Pretnar v svojem značilnem hudomušnem slogu poslovil od smučarske kariere.

OGLAS

"Imena v resnici nima, recimo mu kar T-Rex, ker je pač tiranozaver," se smeji Štefan Hadalin, ki mu bližnji vedno pravijo Štef, ko se v "ciljnem izteku", kamor je v kostumu dinozavra na svoji zadnji vožnji padel, kot je bil dolg in širok.

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com









Zadnje zavoje je Štefan Hadalin naredil oblečen v dinozavra icon-picture-layer-2 1 / 6

"Že pred leti, mislim, da je bilo v sezoni 2018/19, sem se odločil, da pripravim presenečenje za ekipo, zato sem zadnjo vožnjo v tem dinozavru naredil že takrat v Bolgariji. Moj načrt je bil, da bi se tudi na Vitrancu poslovil v tem kostumu pred navijači, saj to predstavlja nek del mene. Že kot otrok sem imel zelo rad dinozavre, v vrtcu sem imel ves čas te igračke dinozavrov in očitno so mi še vedno kar ljubi," pripoveduje slovenski alpski smučar, ki je bil vrsto let del bele karavane svetovnega pokala.

Zadnje zavoje je Štefan Hadalin naredil oblečen v dinozavra FOTO: 24ur.com icon-expand

V pravkar končani sezoni se je odločil, da po agoniji z zdravstvenimi in rezultatskimi težavami smuči dokončno postavi v kot.

Od domačih navijačev se je nameraval posloviti na Pokalu Vitranc v začetku marca, a ga je odnesla odjuga, s tem pa tudi njegovo slovo pred domačim občinstvom in pozneje še v brunarici pod Brsnino. Za velikonočni konec tedna pa je na istem mestu načrtoval še zasebno slovo v družbi družine, prijateljev, sotekmovalcev, sponzorjev. Transparenti pa so opominjali na največji uspeh - srebna medalja v kombinaciji na svetovnem prvenstvu v Areju na Švedskem leta 2019.

Danes je bil zelo vesel, ker se je njegovemu vabilu odzvala velika večina povabljenih. "Res je enkraten dan, celo sonce, lepšega ne bi mogel imeti. Predvsem sem vesel, da je danes z mano toliko ljudi, ki mi veliko pomenijo, ki jim jaz veliko pomenim. To je tisto, kar je najpomembnejše," nam je zatrdil, ko je bil do pasu še vedno oblečen v svojega dinozavra.

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com



Zadnje zavoje je Štefan Hadalin naredil oblečen v dinozavra icon-picture-layer-2 1 / 3

Čustveni vrtiljak V Kranjski Gori so ga za spomladansko slovo od kariere v objem stisnili starši, brata Domen in Tjaž, sestrica Klea Nina.

Bratsko-sestrski objem FOTO: 24ur.com icon-expand

Pa babica in dedek, prijatelji z Vrhnike, trenerji iz mladinskih let, (pravkar nekdanji) vodja panoge za alpsko smučanje pri smučarski zvezi Miha Verdnik, fizioterapevta Janez Mikolič in Matej Dormiš, Štefova zdajšnji in nekdanji kondicijski trener, njegov zadnji serviser Miloš se je s soprogo pripeljal celo iz Češke, da bi bil priča slovesu.

Hadalin s prijatelji. FOTO: 24ur.com icon-expand

Na ta dan se je pripravljal že dober mesec, saj je v vsakem primeru to hotel prirediti še poleg vitranškega slovesa od navijačev. Kot pravi, pa tak dan v človeku vzbudi celo paleto čustev: "Vesela, prijetna, neka bolj nežna, žalostna ... tak čustveni vrtiljak je, primerno pač dogodku, saj se navsezadnje poslavljam od nekega dela življenja, ki me je zaznamoval, ki je v meni pustil nek pečat, kar seveda prinese tudi neke občutke žalosti, žalovanja. Hkrati pa se veselim novih izzivov, novega dela življenja," je dejal v pogovoru na našo spletno stran, ko je hkrati razkril, da se trenutno izobražuje za osebnega trenerja v fitnesu.

Štefan Hadalin je smuči še simbolično postavil v kot. FOTO: 24ur.com icon-expand

"To je bil nek prvi navdih, da ne grem takoj v neke preveč ekstremne izzive, ampak sem pa odprt tudi za druge stvari, ki jih bo prineslo življenje. Moram raziskati, kaj pravzaprav je tisto, kar me zares veseli, in kdo še poleg športa, glede na to, da sem bil 15 ali 20 let tako osredotočen v to, sploh sem," je zaključil.

Njegov serviser se je pripeljal s Češke. FOTO: 24ur.com icon-expand

Žanu Kranjcu olajšal marsikaj "V dinozavru ga nisem prvič videl," se je Bolgarije v smehu spomnil tudi naš trenutno najboljši alpski smučar, Žan Kranjec.

Žan Kranjec (desno) ni pozabil, kako mu je pomagala Štefova energija FOTO: 24ur.com icon-expand

"Verjetno sem bil njegov sotekmovalec najdlje, dobro sva se razumela, imela odličen odnos. Drug drugemu sva veliko pomagala, zase vem, da sem hodil na treninge z večjim veseljem. Zabavno je bilo biti v njegovi družbi, zato je bilo tudi meni veliko lažje priti čez sezono. Veliko časa si zdoma in dobro je imeti poleg sebe človeka, ki ima dobro energijo. Hvaležen sem mu za vse, kar je naredil zame, tako glede smučarije kot družbe, in verjamem, da je lahko ponosen na to, kar je naredil," je Kranjec za 24ur.com opisal dragocen prispevek belega soborca. 'Tam, kjer je bil Štef, ni bilo nikoli dolgčas' "Tam, kjer je bil Štef, ni bilo nikoli dolgčas. Vedno je bilo dovolj smeha, zabave. Zdi se mi, da ekipa to zelo potrebuje, glede na to, da je skupaj 280 dni na leto, pravzaprav kot družina. Dobro je, da je v ekipi nekdo tak, ki razbije turobno vzdušje, kadar so slabi rezultati. Takrat potrebuješ nekega aduta, ki to preseka," je Hadalinovo "dodano vrednost" v smučarski karavani opisal tudi Rene Mlekuž, nekdanji smučar, ki je po koncu tekmovalne kariere ostal del slovenskega profesionalnega smučarskega sveta.

Štefan Hadalin in Rene Mlekuž FOTO: 24ur.com icon-expand

"Štefa ne bomo izgubili, povezani bomo do konca življenja, kar koli bo delal. Moramo vedeti, da je ogromno dal smučariji, veliko dobrih rezultatov, ogromno dobre energije, konec koncev pa je bil vzor mladim, za katere upam, da prihajajo za njim," je dodal.

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com





Hadalinovo spomladansko slovo v Kranjski Gori icon-picture-layer-2 1 / 4

Tudi Špela Pretnar, ki je svojo profesionalno pot zaključila že pred dvema desetletjema, poudarja, da je smučarski svet del njenega življenja, in kot poudarja, bo vedno tako. "S Štefovo generacijo sem pet let tudi delala in smo se zelo povezali, vsakega zelo osebno poznam," pravi Pretnarjeva, ki je takrat nastopala v vlogi predstavnice za odnose z javnostmi na Smučarski zvezi Slovenije. "Vem, kaj doživljaš, ko je veselje, ko je žalost, ko je slovo. Vesela sem, da je zaključil, saj vem, da je bilo na koncu zanj težko. Ampak je pa tudi zelo veliko naredil, ne smemo gledati samo zadnjih nekaj sezon, ampak tudi prejšnje. On je bil eden bolj predanih smučarjev in mu želim vse dobro," je poudarila. Ljubeča in vdana podpora Pred zadnjo vožnjo na Brsnini in popoldansko zabavo v tamkajšnji brunarici je imel Štefan Hadalin čustveno že jutro. Dekle Katja Krivec, ki mu stoji ob strani že dolgih 11 let, mu je izročilo osebno darilo s posvetilom. Kljub šaljenju s T-Rexom so se mu oči napolnile s solzami tudi med enim od družinskih objemov v ciljnem izteku.

Velikonočno tihožitje FOTO: 24ur.com icon-expand

"Mislim, da bo danes v resnici še jokal. Dejala sem mu, da je danes vse zanj, ljudje so tukaj zaradi njega. Čeprav je čustveno, so to lahko lepa čustva. Lahko zajokaš, lahko ti je hudo, ampak naj bo to kot en lep spomin. Hudo mu je, seveda mu je hudo," so čustva prevzela tudi njo.

Štefan Hadalin z dolgoletnim dekletom Katjo Krivec FOTO: 24ur.com icon-expand