Hirscherju dvojna zmaga v Adelbodnu, Hadalin med deseterico

Marcel Hirscher je veliki zmagovalec Adelbodna. Po veleslalomu je v manj kot 24 urah dobil še slalomsko tekmo za svetovni pokal alpskih smučarjev. To je njegov še tretji dvojček zmag na tem švicarskem prizorišču.

Avstrijec Marco Schwarz je vodil po prvi vožnji slaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v švicarskem Adelbodnu. Drugi je bil Norvežan Henrik Kristoffersen (+0,34), tretji branilec lanske zmage Avstrijec Marcel Hirscher (+0,39). Štefan Hadalin si je zagotovil finale s 13. časom prve vožnje (+1,38). Schwarz v drugi vožnji ni zdržal pritiska in je odstopil, zmago je, drugo v dveh dneh, slavil Hirscher. Drugi je bil Noel Clement (+0,50), Norvežan Henrik Kristoffersen (+0,71) je bil tretji.

Hirscherju je na legendarni strmini Chuenisbärgli uspelo doseči še tretjega dvojčka zmag v Adelbodnu. Leta 2012 je prvič osvojil tako veleslalom kot slalom, nato je ta dosežek ponovil lani. Najboljši smučar zadnjih osem sezon je z deveto zmago v Adelbodnu, pet jih ima v slalomu in štiri v veleslalomu, postavil rekord po številu zmag med moškimi na enem prizorišču, rekorden je tudi s po novem 16 osvojenimi stopničkami v Adelbodnu, kar je prav tako največ med moškimi na enem prizorišču.

Hirscher je prišel do svoje 67. zmage v svetovnem pokalu, več jih imata le Američanka Lindsey Vonn (82) in Šved Ingemar Stenmark (86). To je njegova že 31. slalomska zmaga. Več jih imata med moškimi le Italijan Alberto Tomba (35) in Stenmark (40). Skupno je zbral že 132 stopničk. Druga na lestvici Vonnova jih ima 137, rekorder Stenmark pa 155. Z osvojenimi devetimi zmagami v tej zimi se je izenačil z Američanko Mikaelo Shiffrin, ki dominira v ženskem smučanju.

Najboljši slovenski slalomist Hadalin se je na progo pognal s startno številko 27, odločna vožnja se je obrestovala in ob prihodu v cilj je vpisal 11. čas ter se izenačil z Avstrijcem Christianom Hirschbühlom. Nato sta ga prehitela dva tekmovalca Nemec Dominik Stehle za dve stotinki sekunde in domačin Reto Schmidiger, ki se je s številko 38 pognal na sedmo mesto (+0,74). V drugi vožnji je popravil svojo uvrstitev in zasedel 10. mesto.

Veliko slabši startni številki, 69 in 73, sta imela Jakob Aljaž in Žan Kranjec, ki sta bila z zaostankoma 2,59 oziroma 3,47 sekunde prepočasna za finale.