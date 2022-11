Enajsti hat-trick Tavaresa v ligi NHL

Buffalo je v zadnji tretjini dosegel pet golov, zadnja dva v prazno mrežo, sicer pa je Victor Oloffson dosegel dva zadetka, Tage Thompson, JJ Peterka, Kyle Okposo in Alex Tuch pa po enega. "Dobro je to, da znamo zaključevati tekme. To je nekaj, kar smo se počasi naučili v prejšnji sezoni, torej da se ne smemo preveč povleči nazaj, ampak pritiskati in igrati našo igro. Mislim, da smo danes to pokazali," je po tekmi povedal Tuch. Jason Zucker, Josh Archibald in Jake Guentzel so zadeli za pingvine, ki so izgubili šestič zapovrstjo. "Občutek ni dober, moramo najti pot iz vsega tega," je ameriškim medijem po tekmi povedal kapetan Sidney Crosby. Podobno slab začetek je imel Pittbrugh tudi v prejšnji sezoni, v kateri pa je na koncu zbral 46 zmag.