Haugan v vodstvu, Marovt ni prišel niti do prvega vmesnega časa

Norvežan Timon Haugan je postavil najboljši čas prve vožnje slaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v Kitzbühelu. Brez finala je ostal Slovenec Tijan Marovt, ki na 31. startu v svetovnem pokalu ni prekinil uroka in nadaljuje z negativnim nizom nastopov med elito brez uvrstitve v drugo vožnjo. Konjičan ni prišel niti do prvega vmesnega časa. Za 26-letnega specialista za slalom je to sedmi zaporedni odstop.