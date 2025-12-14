Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojka Zimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Zimski športi

Haugan z zmago v Val d'Iseru tudi na vrh slalomskega seštevka

Val d'Isere, 14. 12. 2025 14.12 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Norvežan Timon Haugan je zmagovalec tretjega slaloma sezone svetovnega pokala alpskih smučarjev. V francoskem Val d'Iseru je za peto slalomsko zmago v karieri in za vodstvo v seštevku discipline za 28 stotink sekunde ugnal Švicarja Loica Meillarda, tretji pa je bil še en Norvežan Henrik Kristoffersen.

Alex Vinatzer
Alex Vinatzer FOTO: Profimedia

V drugi vožnji se je na vse bolj načeti progi vrstni red precej premešal, a ne toliko pri vrhu, potem ko je imela najboljša peterica po polovici veliko prednost pred tedaj vodilnim Italijanom Alexom Vinatzerjem. Ta je na koncu zasedel četrto mesto in v finalu pridobil 21 mest.

Po odstopu Brazilca Lucasa Braathna je Italijana prvi prehitel Henrik Kristoffersen, nato pa čakal še na dva rojaka in vodilnega po prvi vožnji Meillarda. Potem ko je Kristoffersen pospremil odstop Atleja Lieja McGratha, ga je prehitel Haugan za 34 stotink, na vrhu pa je bil le še sobotni zmagovalec veleslaloma. Vse do zadnjega je bil v igri za zmago, na koncu pa se je moral zadovoljiti z drugim mestom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za Timona Haugana je bila to šesta zmaga v svetovnem pokalu, peta v slalomu in prva po marčevski tekmi v Sun Valleyju. Za Loica Meillarda so bile to 12. stopničke v slalomu, za Kristoffersena pa v karieri že 58. v tej disciplini. Skupno je pri številki 98.

V slalomskem seštevku se je na prvo mesto po odstopu Francoza Paca Rassata v prvi vožnji prebil Haugan. Norvežan ima pred Francozom 55 točk naskoka, tretji je Braathen, ki zaostaja 69 točk. Norvežan, ki nastopa za Brazilijo, je odstopil v drugi vožnji današnjega slaloma.

Marco Odermatt
Marco Odermatt FOTO: AP

Skupno je daleč spredaj Marco Odermatt, ki je po desetih tekmah za svetovni pokal zbral 505 točk. Kristoffersen je drugi s 302 točkama. Od Slovencev je na 25. mestu najvišje Žan Kranjec s 87 točkami.

Slovencev danes na startni listi 69 smučarjev sicer ni bilo.

Naslednji članek

Lisa Vittozzi do devete zmage, Polona Klemenčič 20.

Naslednji članek

'Ko sem ga pogledal, me je po celem telesu spreletel srh'

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385