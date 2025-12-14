Haugan z zmago v Val d'Iseru tudi na vrh slalomskega seštevka

V drugi vožnji se je na vse bolj načeti progi vrstni red precej premešal, a ne toliko pri vrhu, potem ko je imela najboljša peterica po polovici veliko prednost pred tedaj vodilnim Italijanom Alexom Vinatzerjem. Ta je na koncu zasedel četrto mesto in v finalu pridobil 21 mest.
Po odstopu Brazilca Lucasa Braathna je Italijana prvi prehitel Henrik Kristoffersen, nato pa čakal še na dva rojaka in vodilnega po prvi vožnji Meillarda. Potem ko je Kristoffersen pospremil odstop Atleja Lieja McGratha, ga je prehitel Haugan za 34 stotink, na vrhu pa je bil le še sobotni zmagovalec veleslaloma. Vse do zadnjega je bil v igri za zmago, na koncu pa se je moral zadovoljiti z drugim mestom.
Za Timona Haugana je bila to šesta zmaga v svetovnem pokalu, peta v slalomu in prva po marčevski tekmi v Sun Valleyju. Za Loica Meillarda so bile to 12. stopničke v slalomu, za Kristoffersena pa v karieri že 58. v tej disciplini. Skupno je pri številki 98.
V slalomskem seštevku se je na prvo mesto po odstopu Francoza Paca Rassata v prvi vožnji prebil Haugan. Norvežan ima pred Francozom 55 točk naskoka, tretji je Braathen, ki zaostaja 69 točk. Norvežan, ki nastopa za Brazilijo, je odstopil v drugi vožnji današnjega slaloma.
Skupno je daleč spredaj Marco Odermatt, ki je po desetih tekmah za svetovni pokal zbral 505 točk. Kristoffersen je drugi s 302 točkama. Od Slovencev je na 25. mestu najvišje Žan Kranjec s 87 točkami.
Slovencev danes na startni listi 69 smučarjev sicer ni bilo.
