Haugan z zmago v Val d'Iseru tudi na vrh slalomskega seštevka

V drugi vožnji se je na vse bolj načeti progi vrstni red precej premešal, a ne toliko pri vrhu, potem ko je imela najboljša peterica po polovici veliko prednost pred tedaj vodilnim Italijanom Alexom Vinatzerjem. Ta je na koncu zasedel četrto mesto in v finalu pridobil 21 mest.

Po odstopu Brazilca Lucasa Braathna je Italijana prvi prehitel Henrik Kristoffersen, nato pa čakal še na dva rojaka in vodilnega po prvi vožnji Meillarda. Potem ko je Kristoffersen pospremil odstop Atleja Lieja McGratha, ga je prehitel Haugan za 34 stotink, na vrhu pa je bil le še sobotni zmagovalec veleslaloma. Vse do zadnjega je bil v igri za zmago, na koncu pa se je moral zadovoljiti z drugim mestom.