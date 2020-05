Hebar ostaja med železarji

"Na Jesenicah ostajam tudi, ker se mi zdi, da nismo dokončali nekega procesa. Rad bi nadaljeval tam, kjer smo lansko leto ostali, rad bi nadgradil svojo igro, rad bi, da ekipa nadgradi svojo igro in mislim, da z vizijo, ki jo imajo Mitja Šivic, Marcel Rodman in Anže Pogačar,lahko letos naredimo marsikaj. Drži, da je ekipa mlada, ampak tudi lani je bila. Zagotovo bomo na vsaki tekmi dali vse od sebe, energije imamo namreč veliko, treningi pa so tudi zelo kakovostni, tako da se že veselim nove sezone. Pravzaprav ne vem, kdaj sem bil nazadnje tako motiviran kot letos. Treniram že 7–8 tednov in sem pripravljen na nove izzive, vsekakor pa se najbolj veselim snidenja s svojimi soigralci. Samostojni treningi v času izolacije so zahtevali kar precej discipline, zato že težko čakam skupne priprave, kjer s fanti motiviramo drug drugega. Vsi imamo enak cilj – da igramo vsako tekmo na zmago in kaj drugega sploh ne pride v poštev. Porazi so vedno del igre, ampak trudili se bomo, da jih bo čim manj. Z načrtom, ki ga imamo, verjamem, da bomo več kot konkurenčni nasprotniki," je za uradno spletno stran jeseniškega kluba ob podpisu nove pogodbe povedal izkušeniAndrej Hebar.