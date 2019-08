Hirscher: Bi še smučal v svetovnem pokalu ali ne? Nisem se še odločil ...

Avstrijska javnost se že nekaj časa sprašuje, kdaj bo Marcel Hirscher končno razkril načrte za prihodnost. Mediji so bili prepričani, da se bo to zgodilo 6. avgusta, ko je 30-letni Hirscher sklical novinarsko konferenco, a jo je pozneje odpovedal. "Dragi predstavniki medijev, lahko si predstavljate, da odločitev glede moje prihodnosti ni lahka. Bi še smučal v svetovnem pokalu ali ne? Nisem se še odločil, zato vas prosim za razumevanje, ker sem prestavil naše druženje," je Hirscher dejal ob preložitvi druženja z novinarji. To odločitev naj bi tako končno vendarle sporočil 4. septembra. Zadnje osemletno obdobje v alpskem smučanju bi bilo mogoče označiti za Hirscherjevo ero. Zaporedoma je osvojil osem naslovov skupnega zmagovalca svetovnega pokala. Ob osmih velikih kristalnih globusih ima v svojih vitrinah tudi ducat malih kristalnih globusov, šest za slalomski in šest za veleslalomski seštevek zadnjih sezon. Skupno je zbral 67 zmag v svetovnem pokalu, hkrati pa ima tudi dve zmagi z olimpijskih iger in sedem s svetovnih prvenstev, v slalomu, veleslalomu, kombinaciji in moštvenih tekmah.

Avstrijski mediji se sprašujejo, ali ni Hirscherjevih načrtov že predčasno izdalTed Ligety, ki je na družbenih omrežjih objavil posnetek s treninga, ki ga je imel na Novi Zelandiji, ob katerem je pristavil zagonetno napoved. "Povedal bi vam, kaj počnem, ampak potem bi si lahko Hirscher premislil glede upokojitve," je presenetil Američan. Za zdaj veliko objav s poletnih treningov Avstrijca ni bilo, zato bi lahko bilo pravzaprav nadaljevanje športne poti avstrijskega šampiona še največje presenečenje.

Nova sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju se bo začela v skladu s tradicijo konec oktobra z veleslalomskima tekmama, žensko in moško, na ledeniku Rettenbach nad Söldnom.