Zimski športi

Hirscher odšteva dneve do vrnitve: Bo na startu že v Söldnu?

Ljubljana, 20. 08. 2025 16.10 | Posodobljeno pred eno minuto

Ž.Ž.
Legendarni alpski smučar Marcel Hirscher se počasi, a zanesljivo vrača po poškodbi. Avstrijec se je lani oktobra vrnil v smučarsko karavano in nastopal za Nizozemsko, decembra pa si je strgal križno vez v levem kolenu. Smučarskega superzvezdnika poškodba ni ustavila in že odšteva dneve do novih smučarskih tekmovanj, na smuči si želi stopiti do septembra. Avstrijski mediji špekulirajo, da bi lahko bil na startu že na zanj domači tekmi v Söldnu.

Slabih devet mesecev po poškodbi križne vezi je Marcel Hirscher vse bližje vrnitvi na smuči.

"Ko gledam za nazaj, okrevanje ne bi moglo potekati bolje. Nisem imel bolečin, zdravniki so bili na vsakem pregledu zadovoljni s stanjem kolena in lahko treniram brez omejitev. Zelo sem zadovoljen s svojo trenutno fizično pripravljenostjo," je več podrobnosti o okrevanju za spletno stran svoje znamke smuči Van Deer-Red Bull dejal Avstrijec, ki ne skriva, da je poleti trdo treniral.

Marcel Hirscher
Marcel Hirscher FOTO: Joerg Mitter

"Letos sem se lahko, zavoljo izdatne pomoči tako v zasebnem kot profesionalnem življenju, popolnoma posvetil treningom. Ne treniram manj, kot sem nekoč, k večjemu obratno. Takšna raven osredotočenosti je absolutno nujna. Po poškodbi se kakovost fizičnih priprav dvigne še raven višje," pojasnjuje dobitnik osmih zaporednih velikih kristalnih globusov in pravi, da je v letošnjem letu postal veliko bolj potrpežljiv.

Marcel Hirscher
Marcel Hirscher FOTO: Joerg Mitter

"Na začetku je bila moja potrpežljivost resnično na preizkušnji. Tudi zdaj je, ko vidim, da vsi drugi že smučajo! Odštevam dneve do vrnitve na sneg. Naš načrt ostaja: vrnitev na sneg v septembru. Od tam naprej pa bomo prilagajali svoje cilje," je o svojih nadaljnjih korakih spregovoril Hirscher.

Marcel Hirscher
Marcel Hirscher FOTO: Joerg Mitter

Avstrijski mediji špekulirajo, da bi se lahko smučarski superzvezdnik v tekmovalni ritem vrnil že na domači tekmi v Söldnu, uvodni preizkušnji svetovnega pokala.

alpsko smučanje marcel hirscher smučanje poškodba
