Hirscher: Prej se vrnem, bolje bo

Avstrijski smučarski superzvezdnik Marcel Hirscher, ki se je minulo sezono pod Nizozemsko zastavo vrnil v beli cirkus in se kmalu zatem poškodoval, bo še naprej tekmoval. 36-letnik je 200 dni po poškodbi križne vezi in več kot 1000 urah rehabilitacij, terapij in vadbe odločen, da znova stopi na smuči, a najprej mora počakati na zeleno luč zdravnikov. Sam pa pravi: prej se vrnem, bolje bo.