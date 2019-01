Hirscher razred zase v Schladmingu

Avstrijski smučarski as Marcel Hirscher vodi po prvi vožnji nočnega slaloma v domačem Schladmingu. Pred drugo vožnjo ima lanski zmagovalec kar 99 stotink prednosti pred Švicarjem Danielom Yulejem in sekundo pred Francozom Alexisom Pinturaultom. Slovenski reprezentant Štefan Hadalin je v prvem nastopu zaostal 2,29 sekunde in je 13.

Marcel Hirscher FOTO: Damjan Žibert Slovenija bo imela tokrat dva finalista. presenečenje pa je 28. mesto Žana Kranjca. Ta se je na progo podal s startno številko 73, za Marcelom Hirscherjem pa zaostal 2,99 sekunde.