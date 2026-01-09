Naslovnica
Zimski športi

Hirscher se je odpovedal četrtim olimpijskim igram

Salzburg, 09. 01. 2026 15.09

Avtor:
S.V. STA
Marcel Hirscher

Dvakratni olimpijski in sedemkratni svetovni prvak v alpskem smučanju Marcel Hirscher je za nedoločen čas odložil vrnitev v tekmovalni šport. "Tempo, ki ga lahko vzdržujem, ni vreden svetovnega pokala," je Hirscher povedal v posnetku na Instagramu. "Nadaljeval bom treninge in morda bom pripravljen za naslednjo sezono."

Marcel Hirscher to olimpijsko zimo ne bo tekmoval, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA. Če bi nastopil, bi bile prihodnji mesec olimpijske igre v Bormiu njegove četrte.

Osemkratni zmagovalec skupnega seštevka si je po natrgani križni vezi v kolenu zelo prizadeval za vrnitev v karavano belega cirkusa. A je bil prisiljen svojo vrnitev v svetovni pokal prestaviti za nedoločen čas. "Resnica je, da preprosto ni mogoče," je povedal šampion s Solnograškega, ki od leta 2024 nastopa za domovino svoje matere Nizozemsko.

Hirscher je uradno načrtoval vrnitev januarja. Vendar ta načrt ni izvedljiv. "Letos zame ne bo tekem svetovnega pokala ali olimpijskih iger," je dejal Hirscher. Za nameček je javnost seznanil s prisilnim 14-dnevnim premorom zaradi poškodbe mečne mišice ob prehodu starega v novo leto.

Marcel Hirscher
Marcel Hirscher
FOTO: Joerg Mitter

"To mi ni ravno pomagalo pri povrnitvi hitrosti in samozavesti. Če bom spet tekmoval na tekmah svetovnega pokala, želim to storiti pravilno."

V začetku decembra 2024, relativno zgodaj v svoji sezoni vrnitve po več kot petih letih in pol premora, si je natrgal križno vez v levem kolenu. Zaradi poškodbe 36-letnik poleti ni mogel trenirati na snegu. Jeseni je zaradi virusne okužbe izgubil še tri tedne. Trening na Reiteralmu, kjer se je meril "z najboljšimi", je zdaj še okrepil njegovo odločitev.

"Tisti, ki me sovražijo, torej 'hejterji', bodo navdušeni. Za vse tiste, ki bi me radi videli smučati, pa le to, tudi jaz osebno ne uživam v tem in žal mi je, da letos to ni mogoče."

Hirscher je pred in po začetku sezone 2025/26 že večkrat preložil vrnitev po hudi poškodbi kolena, zdaj pa si bo vzel daljši premor.

Nekdanji serijski zmagovalec svetovnega pokala je prvotno načrtoval vrnitev že na uvodu sezone. Od takrat pa je opravil 22 treningov tehničnih disciplin oziroma zgolj tretjino od prvotnih načrtov, kar ni bilo dovolj, da bi se lahko vrnil na želeno raven.

Hirscher je v 12 sezonah, vse jih je v konkurenci svetovnega pokala tekmoval pod avstrijsko zastavo, zbral 138 uvrstitev na zmagovalni oder, od tega je zbral 67 zmag.

Pri moških ima več stopničk le Šved Ingemar Stenmark , 155, ki je ob tem zbral 86 zmag, kar je moški rekord. Tega je sicer izboljšala Američanka Mikaela Shiffrin s 163 stopničkami, od tega 106 zmagami.

Nizozemski Avstrijec je zlati olimpijski kolajni osvojil na OI 2018 v Pjongčangu, kjer je bil najboljši v veleslalomu in alpski kombinaciji. Na OI v Sočiju 2014 je bil srebrn v slalomu.

alpsko smučanje olimpijske igre hirscher
