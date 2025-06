Hirscher si je znova premislil in preklical tekmovalno upokojitev

Šestintridesetletni avstrijski as želi še tekmovati, čeprav se je njegova zadnja prekinitev tekmovalne upokojitve končala katastrofalno s poškodbo kolenskih vezi in operativnim posegom. Vendar pa je ta potekal brez zapletov, 197 dni po operaciji je Marcel Hirscher napovedal novo vrnitev v beli cirkus.

Odločilni dejavnik pri njegovi odločitvi je bila objava mednarodne federacije, da lahko dvakratni olimpijski in sedemkratni svetovni prvak, vse lovorike je osvojil pod avstrijskim grbom, obdrži "wild card" iz prejšnje sezone in ga prenese v prihajajočo. Zato bo lahko na startu svetovnega pokala še naprej tekmoval s številko 31. Obstaja kar nekaj neznank. Najprej ni znano, na katerih tekmah v novi sezoni bo sploh nastopil šampion.

Prve zavoje na snegu naj bi naredil septembra, seveda, ko mu bodo zdravniki prižgali zeleno luč. "Kdaj bom končno lahko spet startal na tekmi svetovnega pokala, še ni znano. Če pa je odvisno od mene, prej kot slej," je poudaril Hirscher.

Sezona svetovnega pokala se bo, tako kot v prejšnjih letih, začela v Söldnu, zadnji vikend v oktobru z dvema veleslalomoma, 25. z ženskim in nato 26. z moškim. Vrhunec bodo olimpijske igre v Milanu in Cortini d'Ampezzo od 6. do 22. februarja. Alpski smučarji se bodo za olimpijska odličja merili v več ur vožnje od Cortine in Milana oddaljenem Bormiu.