Hirscher spet preložil vrnitev: 'Gre zgolj za stvar občutka'

Haag, 09. 11. 2025 15.05 | Posodobljeno pred 38 minutami

STA , M.J.
Marcel Hirscher je vnovič preložil vrnitev na tekmovanja. Nekdanji avstrijski serijski zmagovalec svetovnega pokala, ki zdaj tekmuje za Nizozemsko, je prvotno načrtoval vrnitev že na uvodu sezone, potem ko si je decembra 2024 strgal križne vezi. Zdaj pa ga ne bo niti v finskem Leviju.

Marcel Hirscher
Marcel Hirscher FOTO: Joerg Mitter

Marcel Hirscher bo moral še nekoliko počakati na vrnitev po poškodbi. Kot poročajo pri Salzburger Nachrichten, je osemkratni zmagovalec svetovnega pokala, ki okreva po natrgani križni vezi, načrtoval vrnitev 16. novembra na slalomu v Leviju. Ker pa je imel skoraj tritedenski premor zaradi bolezni, je njegova ekipa potrdila, da je za vrnitev na najvišjo raven zaradi izpada treninga še prezgodaj. Salzburški smučar je svoje prve zavoje na snegu opravil šele v začetku septembra, devet mesecev po poškodbi.

Preberi še Hirscher: Prej se vrnem, bolje bo

"Gre zgolj za stvar občutka. Marcel ni opravil nobenega poletnega treninga. Videti mora, kako bo prišel do potrebne kilometrine. Presmučal je le delček tega, kar so tekmeci, in to po zelo hudi poškodbi," je povedal vir iz Hirscherjeve ekipe.

Dobra novica zanj pa je, da se njegovo koleno še vedno odlično drži. Nekateri smučarji imajo za seboj že 60 dni na snegu, še pišejo pri Salzburger Nachrichten, medtem ko jih ima Hirscher komaj deset. Poleg tega potrebuje tudi počasnejši napredek pri treningu kot tisti, ki se ne vračajo po poškodbi.

09. 11. 2025 15.47
Po smrti njegovega športnega zdravnika je z Hirscherjem šlo samo še navzdol , zato je tudi nehal .
