Hirscher spet preložil vrnitev: 'Gre zgolj za stvar občutka'

Marcel Hirscher bo moral še nekoliko počakati na vrnitev po poškodbi. Kot poročajo pri Salzburger Nachrichten, je osemkratni zmagovalec svetovnega pokala, ki okreva po natrgani križni vezi, načrtoval vrnitev 16. novembra na slalomu v Leviju. Ker pa je imel skoraj tritedenski premor zaradi bolezni, je njegova ekipa potrdila, da je za vrnitev na najvišjo raven zaradi izpada treninga še prezgodaj. Salzburški smučar je svoje prve zavoje na snegu opravil šele v začetku septembra, devet mesecev po poškodbi.

"Gre zgolj za stvar občutka. Marcel ni opravil nobenega poletnega treninga. Videti mora, kako bo prišel do potrebne kilometrine. Presmučal je le delček tega, kar so tekmeci, in to po zelo hudi poškodbi," je povedal vir iz Hirscherjeve ekipe.

Dobra novica zanj pa je, da se njegovo koleno še vedno odlično drži. Nekateri smučarji imajo za seboj že 60 dni na snegu, še pišejo pri Salzburger Nachrichten, medtem ko jih ima Hirscher komaj deset. Poleg tega potrebuje tudi počasnejši napredek pri treningu kot tisti, ki se ne vračajo po poškodbi.