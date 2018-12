Hirscher vodi po prvi vožnji, Kranjec 14., Hadalin 39.

Žan Kranjec in Štefan Hadalin

Marcel Hirscher je v četrtek na slalomu v Saalbachu zmagal 63. v svetovnem pokalu in je po številu zmag sam na tretjem mestu. Pred njim sta le Šved Ingemar Stenmark (86) in Američanka Lindsey Vonn (82). Če bo Avstrijec v drugi vožnji potrdil prvo mesto, bo vpisal jubilejno 30. slalomsko zmago. V tem pogledu jih imata več le še Stenmark (40) in Italijan Alberto Tomba (35).

Prvi od dveh Slovencev je nastopil Hadalin, ki je s številko 28 do cilja prišel z 2,06 sekunde zaostanka in končal kot 39.

Kranjec, zmagovalec zadnjega veleslaloma v Saalbachu, je odsmučal veliko bolje. Ciljno črto je prečkal z zaostankom 1,36 sekunde, kar je pomenilo 14. mesto.

Hadalin in Kranjec sta v Saalbachu na slalomu oziroma veleslalomu prismučala do najboljših dosežkov v karieri. Hadalin je bil osmi v slalomu, Kranjec pa prvi v veleslalomu.