Zimski športi

'Hitrosti so izjemne, konec tedna pričakujem nov rekord proge'

Kitzbühel, 22. 01. 2026 08.17 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Novinarska konferenca Mihe Hrobata

Pred alpskimi smučarji je tisti konec tedna, ki ga vsako leto vsi najbolj pričakujejo – svetovna karavana je zbrana v Kitzbühlu. Tekem se veselita tudi Miha Hrobat in Martin Čater.

Miha Hrobat
Miha Hrobat
FOTO: Profimedia

Alpski smučarji so na petelinjem grebenu že opravili z dvema uradnima treningoma. V Kitzbühlu sledi prosti dan, nato pa se bo začelo zares. V petek bo na sporedu superveleslalom, v nedeljo pa še najbolj prestižen smuk sezone. V nedeljo je na sporedu še tradicionalni slalom. Na superveleslalomu in smuku bosta tekmovala tudi Miha Hrobat in Martin Čater

Preberi še 'Cilj? Obrniti rezultatsko krivuljo navzgor!'

Hrobat je z 8. mestom na prvem treningu potrdil, da mu ena najtežjih prog na svetu odlično ustreza. Tudi na drugem je bil zelo hiter, dokler pred ciljem ni storil napake. "Prvi trening mi je kar dobro uspel, sploh na vse težave, ki jih imam v tej sezoni. To je pomembno za mojo samozavest. Sicer pa je proga letos veliko bolj gladka, kot je bila tu običajno. Ni tistih tipičnih neravnin. Zato je povprečna hitrost zelo visoka. Že na prvem treningu smo se močno približali rekordu proge, sam pa se ne bi čudil, če bi ta konec tedna videli nov najhitrejši čas," je za uradno spletno stran SZS dejal najboljši slovenski smukač. 

Martin Čater
Martin Čater
FOTO: Profimedia

"Proga pri visokih številkah postane veliko bolj nemirna. Zato sem smučal nekoliko bolj zadržano, a zato tudi so treningi. Sedaj sem spoznal progo, vem kakšna je. Na tekmi si želim, da mi uspe napasti na vso moč," pa je povedal Martin Čater.

