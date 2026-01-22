'Hitrosti so izjemne, konec tedna pričakujem nov rekord proge'

Alpski smučarji so na petelinjem grebenu že opravili z dvema uradnima treningoma. V Kitzbühlu sledi prosti dan, nato pa se bo začelo zares. V petek bo na sporedu superveleslalom, v nedeljo pa še najbolj prestižen smuk sezone. V nedeljo je na sporedu še tradicionalni slalom. Na superveleslalomu in smuku bosta tekmovala tudi Miha Hrobat in Martin Čater .

Hrobat je z 8. mestom na prvem treningu potrdil, da mu ena najtežjih prog na svetu odlično ustreza. Tudi na drugem je bil zelo hiter, dokler pred ciljem ni storil napake. "Prvi trening mi je kar dobro uspel, sploh na vse težave, ki jih imam v tej sezoni. To je pomembno za mojo samozavest. Sicer pa je proga letos veliko bolj gladka, kot je bila tu običajno. Ni tistih tipičnih neravnin. Zato je povprečna hitrost zelo visoka. Že na prvem treningu smo se močno približali rekordu proge, sam pa se ne bi čudil, če bi ta konec tedna videli nov najhitrejši čas," je za uradno spletno stran SZS dejal najboljši slovenski smukač.