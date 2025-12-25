Hladnik prižgal zeleno luč

"Organizatorji tekmovanja v Kranjski Gori so še enkrat dobili bitko s časom in z vremenom ter pripravili kakovostno in dovolj debelo snežno podlago, na kateri bodo lahko tekmovale smučarke. Ta znaša pol metra in več, kar je dovolj za vrhunsko tekmovanje," je, kot poroča STA, povedal Jani Hladnik. Organizatorji upajo, da bo vreme zadnji teden pred tekmovanjem sodelovalo z njimi z nizkimi temperaturami in da bo v začetku januarja poskrbelo za pravo zimsko pravljico.

Slovenska vrsta bo domači tekmi svetovnega pokala pričakala v okrnjeni zasedbi. Zaradi poškodb sta olimpijsko sezono že končali tekmovalki Andreja Slokar in Neja Dvornik. Glavno slovensko orožje na domačih tekmah svetovnega pokala v Kranjski Gori bo Ana Bucik Jogan, ki ima edina tako v slalomu kot v veleslalomu startno številko med najboljšo trideseterico. Na veleslalomu se ji bo iz ekipe za evropski pokal pridružila Nika Tomšič.