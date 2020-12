Peiffer presenetil tekmece, nastop Faka pokvarila zadnja strela

Že 33-letni Nemec Arnd Peiffer, ki je zadel vseh 20 tarč, je bil za deseto zmago v karieri v sprintu v zadnjem delu presenetljivo močnejši od mladega švedskega asa Martina Ponsiluoma, ki je v kazenski krog zavil enkrat. Norvežan Tarjei Boeje dobil troboj z Nemcem Benediktom Dollomin Francozom Emilienom Jacquelinom za najnižjo stopničko zmagovalnega odra.

Jakov Fakje odlično nastopal v prvi polovici tekme, ko je v ležečem položaju zadel vseh deset tarč, nekaj trenutkov celo vodil, in bil vseskozi v vodilni skupini. Pri streljanju stoje pa si je privoščil nepazljivost pri obeh zadnjih strelih, po dveh kazenskih krogih pa je nazadoval v skupino na sredini. Leto 2020 bodo s skupinskim startom v nedeljo končale ženske brez slovenskih predstavnic, po novem letu pa se bo biatlonska karavana odpravila v nemški Oberhof, kjer moške 8. januarja čaka sprinterska tekma.

V svetovnem pokalu še vedno prepričljivo vodi Norvežan Johannes Thingnes Boe, ki je tokrat s sedmim mestom dosegel najslabšo uvrstitev v sezoni, Fak je deseti.

Izidi:

- moški, skupinski start (15 km):

1. Arnd Peiffer (Nem) 35:53,3 sekunde (0 zgrešenih strelov)

2. Marstin Ponsiluoma (Šve) + 1,3 (1)

3. Tarjei boe (Nor) 9,3 (1)

4. Benedikt Doll (Nem) 11,7 (1)

5. Emilien Jacquelin (Fra) 22,4 (2)

6. Sturla Holm Laegreid (Nor) 25,0 (1)

7. Johannes Thingnes Boe (Nor) 25,9 (3)

8. Sebastian Samuelsson (Šve) 29,3 (2)

9. Quentin Fillon Maillet (Fra) 32,4 (2)

10. Aleksander Loginov (Rus) 32,8 (2)

...

16. Jakov Fak (Slo) 1:03,4 (2)

- svetovni pokal, skupno:

1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 428 točk

2. Sturla Holm Laegreid (Nor) 373

3. Sebastian Samuelsson (Šve) 344

4. Johannes Dale (Nor) 340

5. Quentin Fillon Maillet (Fra) 339

6. Emilien Jacquelin (Fra) 324

7. Tarjei Boe (Nor) 321

8. Vetle Sjastaad Christiansen (Nor) 287

9. Martin Ponsiluoma (Šve) 282

10. Jakov Fak (Slo) 270

...

54. Klemen Bauer (Slo) 17

57. Rok Tršan (Slo) 14

65. Miha Dovžan (Slo) 4