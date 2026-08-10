Hokej na Jesenicah: tradicija, ki ne sme ugasniti

Hokej na Jesenicah je znova pred težko preizkušnjo. Vodstvo Hokejskega drsalnega društva Jesenice – HDD Jesenice je sporočilo, da se je klub znašel v izjemno zahtevnih finančnih okoliščinah.

Klub je aprila na občnem zboru dobil novo vodstvo za mandatno obdobje 2026–2030, pri čemer je mesto predsednika kluba prevzel Gregor Goričar. Po pregledu poslovanja pa so ugotovili, da okoliščine niso skladne s sliko, prikazano ob primopredaji, zato so julija vsi člani upravnega odbora ponudili odstop. Kot so pojasnili, so na dan prišla nepredvidena pretekla bremena, katerih dejanski pravni status in finančni obseg predhodno nista bila ustrezno razkrita.

"Naša primarna dolžnost je zaščititi jeseniški hokej, igralce in navijače. Ko postane jasno, da društvo zaradi preteklih bremen ne more jamčiti za varno izpeljavo sezone, je edina odgovorna in športna poteza, da se umaknemo," je dejal Goričar.

Kot rešitelja so že julija napovedali bratsko društvo HD Mladi Jesenice.