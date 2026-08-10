Hokej na Jesenicah: tradicija, ki ne sme ugasniti

Hokej na Jesenicah je znova pred težko preizkušnjo. Vodstvo Hokejskega drsalnega društva Jesenice – HDD Jesenice je sporočilo, da se je klub znašel v izjemno zahtevnih finančnih okoliščinah.
Klub je aprila na občnem zboru dobil novo vodstvo za mandatno obdobje 2026–2030, pri čemer je mesto predsednika kluba prevzel Gregor Goričar. Po pregledu poslovanja pa so ugotovili, da okoliščine niso skladne s sliko, prikazano ob primopredaji, zato so julija vsi člani upravnega odbora ponudili odstop. Kot so pojasnili, so na dan prišla nepredvidena pretekla bremena, katerih dejanski pravni status in finančni obseg predhodno nista bila ustrezno razkrita.
"Naša primarna dolžnost je zaščititi jeseniški hokej, igralce in navijače. Ko postane jasno, da društvo zaradi preteklih bremen ne more jamčiti za varno izpeljavo sezone, je edina odgovorna in športna poteza, da se umaknemo," je dejal Goričar.
Kot rešitelja so že julija napovedali bratsko društvo HD Mladi Jesenice.
"Vodstvo HDD Jesenice ponuja svoj odstop," so zapisali na spletni strani in poudarili, da so se v HD Mladi Jesenice odločili stopiti v ospredje in prevzeti odgovornost za članski hokej: "Kot finančno stabilno, organizacijsko zgledno in uveljavljeno okolje so v HD Mladi Jesenice prepoznali resnost trenutka ter izkazali pripravljenost, da z lastnim programom in strukturami prevzamejo skrb za člansko ekipo," so še zapisali in se zahvalili navijačem za potrpežljivost in podporo.
Hokeja v Sloveniji si brez Jesenic preprosto težko predstavljamo. Moštvo iz mesta železarjev ni zgolj klub z dolgo tradicijo, temveč pomemben del identitete mesta in eden od stebrov slovenskega hokeja.
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