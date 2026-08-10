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Hokej na Jesenicah: tradicija, ki ne sme ugasniti

Jesenice, 10. 08. 2026 08.02 pred 6 urami 2 min branja 4

Avtor:
STA Š.Z.
HD mladi Jesenice prevzema pobudo za rešitev članske sezone

Jeseniški hokej je pred novim nepričakovanim izzivom. Zaradi težkih finančnih razmer je vodstvo HDD Jesenice odstopilo, člansko ekipo pa prevzema bratsko društvo HD Mladi Jesenice, ki želi zagotoviti nadaljevanje tradicije in prihodnost hokeja na Jesenicah. Železarji bodo tako v novi sezoni v državnem prvenstvu in Alpski ligi nastopali pod imenom HD Jesenice.

Hokejisti in navijači Jesenic
Hokejisti in navijači Jesenic
FOTO: Facebook

Hokej na Jesenicah je znova pred težko preizkušnjo. Vodstvo Hokejskega drsalnega društva Jesenice – HDD Jesenice je sporočilo, da se je klub znašel v izjemno zahtevnih finančnih okoliščinah.

Klub je aprila na občnem zboru dobil novo vodstvo za mandatno obdobje 2026–2030, pri čemer je mesto predsednika kluba prevzel Gregor Goričar. Po pregledu poslovanja pa so ugotovili, da okoliščine niso skladne s sliko, prikazano ob primopredaji, zato so julija vsi člani upravnega odbora ponudili odstop. Kot so pojasnili, so na dan prišla nepredvidena pretekla bremena, katerih dejanski pravni status in finančni obseg predhodno nista bila ustrezno razkrita.

"Naša primarna dolžnost je zaščititi jeseniški hokej, igralce in navijače. Ko postane jasno, da društvo zaradi preteklih bremen ne more jamčiti za varno izpeljavo sezone, je edina odgovorna in športna poteza, da se umaknemo," je dejal Goričar.

Kot rešitelja so že julija napovedali bratsko društvo HD Mladi Jesenice.

HK Acroni Jesenice
HK Acroni Jesenice
FOTO: Damjan Žibert

"Vodstvo HDD Jesenice ponuja svoj odstop," so zapisali na spletni strani in poudarili, da so se v HD Mladi Jesenice odločili stopiti v ospredje in prevzeti odgovornost za članski hokej: "Kot finančno stabilno, organizacijsko zgledno in uveljavljeno okolje so v HD Mladi Jesenice prepoznali resnost trenutka ter izkazali pripravljenost, da z lastnim programom in strukturami prevzamejo skrb za člansko ekipo," so še zapisali in se zahvalili navijačem za potrpežljivost in podporo.

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Hokeja v Sloveniji si brez Jesenic preprosto težko predstavljamo. Moštvo iz mesta železarjev ni zgolj klub z dolgo tradicijo, temveč pomemben del identitete mesta in eden od stebrov slovenskega hokeja.

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KOMENTARJI4

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gullit
10. 08. 2026 11.29
Da za najtrofejnejši klub (če upoštevamo lovorike še iz Juge), ne najdejo nobenega sponzorja, je pač človek nesposoben. Klub ima najboljši podmladek, dobro dvorano (ki bi lahko bila še boljša, če ne bi na občini itak nagajali), zveste navijače, vse kar rabiš za uspešno zgodbo. Tu nekaj ne štima. Upam da klub ne bo propadel, ker je potem konec vrhunskega hokeja v Sloveniji. To je dejstvo.
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+3
3 0
jank
10. 08. 2026 11.22
Hokej na Jesenicah bi morali razglasiti za zaščiteno dediščino, slednje tudi je in mu tako ne dovoliti, da bi kdaj tam zamrl.
Odgovori
+5
5 0
the kop
10. 08. 2026 11.29
Ja pa ja saj je samo šport.
Odgovori
-3
1 4
Hitri Zigi 78
10. 08. 2026 11.13
Kakšni prevaranti. Kako lahko uničite hokej na Jesenicah. Sem navijač Olimpije samo vas Red steelersov pa ne razumem da se z prejšnj upravo niste malo pogovorili.
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+4
4 0
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