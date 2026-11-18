V prvi tretjini sta Žana Usa premagala Konstantin Komarek in Shane Gerish, oba pa sta drug drugemu tudi asistirala. Vmes je Nikolai Mayer sicer poravnal na 1:1 za Olimpijo, a zmaji tokrat niso našli načina, da bi premagovali vratarja Dunaja Adama Reideborna.

Odločitev o zmagovalcu je padla v 22. in 25. minuti, ko sta vlogo strelca in podajalca zamenjala Jakob Lilja in Scott Kosmachuk ter domačim priigrala prednost treh golov. Zmaji tokrat enostavno niso znali sestaviti svojih napadov in so ostali brez gola tudi ob šestih poskusih z igralcem več na ledu. Tik pred zadnjim piskom sirene je končni izid postavil Senna Peeters.