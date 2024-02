Ljubljanski hokejisti na drugi tekmi povsem nadigrali Pustertal, rezultat pa 6:2

Ljubljanski hokejisti so se v domači Hali Tivoli pomerili z italijanskim Pustertalom. Prva tekma dodatnih kvalifikacij za končnico ICEHL se je končala v prid Italijanov (3:0), tokrat pa so bili uspešnejši domači. Čeprav so gostje prvi zadeli že kmalu na začetku tekme, so Ljubljančani izenačili že v prvi tretjini. V 18. minuti je bil uspešen Mahkovec. Do konca tekme so domači hokejisti dodobra napolnili mrežo nasprotnika, končni rezultat je namreč kazal 6:2 (1:1, 3:0, 2:1). Odločilna tekma, ki zmagovalca pelje v četrtfinale tega tekmovanja, bo na sporedu že v četrtek.